P1 Namur: Suivez les rencontres en direct ce dimanche

Wépion, qui n'a plus perdu depuis le 4 novembre, s'en va défier Loyers, deuxième de P1, tandis que les leaders spirous reçoivent les Mauves du FC Rhisnois. À elles quatre, ces équipes ont la possibilité de remodeler des deux premières places du podium...

Reste à voir comment la "transition" amorcée en début de semaine affectera (ou non) les Fraisiers... Le duo Jean-François Beguin et Xavier Libois a en effet été limogé ce lundi du côté du stade Bienvenu. Dans les autres rencontres, on surveillera le duel à distance entre Nismes et Grand-Leez pour le gain de la troisième position. Tous les matches de cette 22e journée de championnat sont progammés ce dimanche à 15h. Voici donc les affiches couvertes par notre multilive :

Loyers - Wépion [à suivre en résumé vidéo dès dimanche soir]

Molignée - Pesche [en résumé vidéo dès lundi matin]

Grand-Leez - Flavion [en résumé vidéo dès lundi matin]

Profondeville - Rochefort [en résumé vidéo dès lundi matin]

Biesme - Gedinne [en résumé vidéo dès lundi matin]

Ligny - Arquet [en résumé vidéo dès lundi matin]

Spy - Rhisnes [en résumé vidéo dès lundi matin]

Nismes - Beauraing [en résumé vidéo dès lundi matin]

