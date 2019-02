(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a justifié jeudi sa décision de refuser le retour aux Etats-Unis d'une femme originaire de l'Alabama ayant rejoint le groupe Etat islamique (EI) en Syrie par le statut diplomatique de son père.

Hoda Muthana, 24 ans, a exprimé des remords et souhaite rentrer aux Etats-Unis afin d'y être jugée. Mais sous les ordres du président Donald Trump, qui a décidé de lui refuser un retour, M. Pompeo avait déclaré mercredi que la jeune femme n'était pas américaine, bien qu'elle ait voyagé avec un passeport américain. Le secrétaire d'Etat américain ne s'était pas expliqué sur la raison pour laquelle la nationalité de Mme Muthana était discutée, mais interrogé jeudi sur la chaîne NBC, il a donné un peu plus de détails. Lorsqu'on lui a demandé si le statut de son père, un ancien diplomate yéménite réfugié aux Etats-Unis et installé en Alabama, était la raison pour laquelle la jeune femme ne pouvait prétendre à la nationalité américaine, il a répondu: "C'est exact". "Elle est peut-être née ici. Elle n'a pas la nationalité américaine, et n'a aucun droit à la nationalité américaine", a-t-il précisé. Le père de la jeune femme, Ahmed Ali Muthana, a saisi jeudi un tribunal, espérant obtenir une injonction d'un juge affirmant la citoyenneté américaine de sa fille, née sur le sol américain. Les Etats-Unis accordent la nationalité américaine à quasiment tous les enfants nés sur leur territoire, en vertu du 14e amendement de la Constitution, ratifié en 1868 après la guerre civile et l'abrogation de l'esclavage. Seule exception à ce "droit du sol": les enfants des diplomates étrangers, car le 14e amendement précise que la citoyenneté est accordée à tout enfant "soumis à la juridiction" des Etats-Unis. (Belga)