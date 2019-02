Jeudis pour le climat - Les syndicats en ordre dispersé sur le préavis de grève

(Belga) Si les syndicats éprouvent de la sympathie pour les jeunes qui manifestent pour des politiques climatiques ambitieuses, tous n'entendent pas répondre positivement à l'appel qui leur a été fait de déposer un préavis de grève pour le 15 mars, journée de mobilisation mondiale en faveur du climat.

Alors que des milliers de jeunes sont à nouveau descendus dans les rues de Bruxelles ce jeudi, le front commun, composé de Youth For Climate, Students For Climate, Teachers for Climate et Workers For Climate, a appelé les syndicats à soutenir le mouvement et déposer un préavis de grève pour le 15 mars afin que le plus grand nombre puisse rejoindre la mobilisation. Les syndicats ne sont toutefois pas sur la même longueur d'onde. La CSC n'a pas l'intention de déposer un préavis, selon son président, Marc Leemans. "Nous soutenons la mobilisation et appelons même à y participer. Mais nous n'introduirons pas de préavis de grève", a-t-il fait savoir. La FGTB dit également appuyer le mouvement climatique, mais laisse le soin aux centrales professionnelles de prendre attitude. Pour sa part, la centrale générale - l'une des plus importantes au sein de la FGTB - a déjà fait savoir qu'elle déposerait un préavis de grève. (Belga)