L'association Nature & Progrès lance un appel pour une Wallonie sans pesticides

L'association environnementale Nature & Progrès a lancé mardi un appel à la mobilisation pour une Wallonie sans pesticides. L'objectif est de susciter un soulèvement et une prise de conscience de tous les citoyens wallons.

"Les pesticides sont partout. Dans l'eau de pluie qui arrose nos jardins, l'air que nous respirons, le nectar des fleurs que butinent les abeilles ou les fruits", a rappelé l'association. "Pourtant, de nombreuses études démontrent les ravages qu'ils causent sur notre biodiversité et notre santé."

"Il existe bien des réglementations visant à réduire l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse, mais elles sont insuffisantes et inefficaces, voire contre-productives", a-t-elle ajouté. "Et pour cause, elles ne touchent pas aux pratiques agricoles."

Voulant limiter l'usage global de pesticides et en particulier encourager l'agriculture biologique, qui ne représenterait que 10% de la surface agricole, Nature & Progrès lance donc appel au soulèvement au travers d'une vaste campagne.

Plusieurs moyens sont mis à disposition afin de mobiliser: signer l'appel, acheter un autocollant qui permettra de financer la campagne, ou encore faire un don. L'association invite aussi tout un chacun à parler de l'action autour de lui, à agir à son niveau, voire à organiser une activité en collaboration avec ses antennes locales.

Toutes les informations sont sur la plateforme www.waloniesanspesticides.com.