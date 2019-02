Attentat au musée juif: les avocats d’Unia décortiquent le caractère antisémite de l’attentat

Me Dounia Alamat et Me Christophe Marchand, les conseils d’Unia, centre pour l’égalité des chances et contre la discrimination, ont mis un point final aux plaidoiries de l’ensemble des parties civiles, jeudi, devant la cour d’assises de Bruxelles. Les deux avocats ont parlé de l’antisémitisme et ont plus qu’écorché la stratégie de défense de Mehdi Nemmouche.

Pour Me Marchand, en livrant sa théorie complotiste, la défense de Mehdi Nemmouche est «tombée dans l’antisémitisme primaire».

En prononçant le nom d’Alexandre Strens avec un accent ambigu lors de l’audience préliminaire et en se faisant photographier aux côtés de Dieudonné en train de faire une quenelle, les avocats de Mehdi Nemmouche sont tombés dans «l’antisémitisme primaire», ils ont manqué de circonspection de délicatesse dans le sens juridique du terme, a dénoncé Me Marchand.

Les conseils d’Unia ont été «abasourdis» et «sidérés» par l’acte de défense, qui est «construit au cœur du complotisme antisémite».

«La défense a mal travaillé. Ils ont essayé de nous vendre un truc qui ne tient pas la route. Mais ma conviction, c’est qu’ils le savent. Et qu’ils savent que vous savez», a précisé l’avocat aux jurés. «Ils s’adressent à l’ensemble de la population, au-delà du jury, pour monter les communautés les unes contre les autres, en disant ‘c’est encore un complot juif’«.

L’avocat a ensuite repris les différentes affirmations des conseils de Mehdi Nemmouche contenues dans leur acte de défense, pour expliquer en quoi ces affirmations sont fausses, selon lui.

Sa co-plaideuse, Me Dounia Alamat, a tout autant dénoncé cette stratégie de défense en ce qu’elle a par ailleurs tenté de présenter Mehdi Nemmouche comme une victime. La défense «a largement occupé l’espace, s’est mise en scène pour construire un personnage de victime», a-t-elle dit. Elle se dit «seule contre tous, érudite et jusqu’au-boutiste».

De manière plus personnelle, la jeune avocate s’est dite «personnellement choquée» par certains propos des avocats de Mehdi Nemmouche, qu’elle estime racistes.

«Cette stratégie de défense est nuisible pour notre société car elle prend racine dans des préjugés, elle nous divise, elle cloisonne… On devient désobligeant et on attaque l’autre dans ce qu’il est. C’est navrant que des avocats se prêtent à ce jeu-là», s’est-elle exprimée, dénonçant encore une «agressivité qui parfois devient raciste».

Me Alamat n’y est pas allée de main morte ni avec la défense de Mehdi Nemmouche qu’elle qualifie d’«absurde», basée sur «un argumentaire qui est totalement parti en vrille», ni avec l’accusé principal lui-même qu’elle décrit comme quelqu’un qui n’est «pas supérieur et pas intelligent mais qui se croit juste plus malin que tout le monde».

Les deux avocats d’Unia ont terminé leurs plaidoiries en présentant aux jurés une longue liste manuscrite reprenant les «31 preuves» contre Mehdi Nemmouche et en conseillant au jury de bien motiver leur verdict pour anéantir une fois pour toutes la «théorie fumante» des avocats de Mehdi Nemmouche.

«Vous devrez soigneusement motiver votre décision pour que justice soit rendue aux victimes, à notre institution judiciaire et à nos valeurs démocratiques, que certains pensent pouvoir atteindre en assassinant par les actes ou par les mots», a conclu Dounia Alamat.