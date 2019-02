Le football belge se pare des couleurs de l’arc-en-ciel et s’engage pour la diversité

Le week-end prochain, la Pro League, en collaboration avec Voetbal Vlaanderen, l’ACFF et l’URBSFA, organisera sous le slogan ‘Football for All’le week-end arc-en-ciel contre l’homophobie, le racisme et d’autres formes d’inégalités, a annoncé jeudi la Pro League.

«Tant la Pro League que les clubs de football amateur s’engagent en faveur de la diversité et de la tolérance sur nos terrains et autour de ceux-ci. Le football est en effet pour tout le monde», a expliqué la Pro League.

Le football belge sera paré ce week-end des couleurs de l’arc-en-ciel. Les capitaines de la Jupiler Pro League et de la Proximus League disputeront les rencontres de la 27e journée de championnat avec un brassard de capitaine aux couleurs de l’arc-en-ciel. Les drapeaux de corner dans les deux compétitions professionnelles et chez de nombreuses équipes des divisions amateurs seront également des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel.

«Bien que les couleurs de l’arc-en-ciel représentent le groupe LGBT, le football belge veut non seulement s’opposer à l’homophobie, mais également au racisme et à d’autres formes d’inégalité», a indiqué la Pro League. «Il s’agira en bref d’une action pour la diversité au sens le plus large possible: genre, culture, religion, couleur de peau,… En incluant les couleurs de ce drapeau dans le logo des clubs et le logo de la Pro League durant la campagne, le monde du football veut envoyer le signal que tout le monde est le bienvenu dans le sport. Ce message se retrouve également dans son nom: Football.»

Les brassards de capitaine et les drapeaux de corner de cette journée arc-en-ciel seront dédicacés avant d’être vendus aux enchères. Les bénéfices seront reversés à deux associations: le programme de formation du musée Kazerne Dossin, qui étudie comment nous pouvons vivre ensemble aujourd’hui à partir du passé, et le projet de refuge de la Fondation Ihsane Jarfi, un refuge pour les jeunes LGBT et transgenres qui, lorsqu’ils font leur coming out, ne peuvent plus revenir chez eux.

Quatre témoignages formeront le visage de la campagne. Dans un reportage, quatre amoureux de football (David, un supporter juif, Kenny, un supporter holebi, le joueur professionnel Mbaye Leye et Brian Tevreden, CEO du KSV Roeselare) parleront de leur amour pour ce sport, mais aussi de ce que cela signifie pour eux de vivre leur passion en devant faire face à des propos ou des chants qui les touchent dans leur identité et comment ils essaient de se comporter face à ces chants.