La nouvelle majorité ixelloise présente son premier budget

La nouvelle majorité Ecolo-Groen PS-sp.a de la commune d’Ixelles présentera jeudi au conseil communal un projet de budget en équilibre et un plan financier triennal traduisant les premières inflexions du programme de législature, également sur la table des conseillers communaux, a-t-elle indiqué mercredi.

La déclaration de politique générale elle-même vise à répondre à des enjeux jugés fondamentaux par la nouvelle équipe aux commandes de la commune: la transition écologique, le risque de dualisation sociale, un service public efficace et plus d’infrastructures publiques de qualité, espaces verts agréables, la participation au cœur de l’action avec les forces vives d’Ixelles.

La commune annonce trois plans d’action: un plan «Air-Energie-Climat», un plan pour une économie relocalisée, circulaire, collaborative et zéro déchet, et un plan pour une alimentation durable et la santé.

La majorité a déposé un budget 2019 en boni de plus de 2 millions d’euros. Elle annonce un résultat en équilibre en 2020 et un léger boni en 2021, sans augmentation de taxes.

En matière de transition écologique, elle promet l’engagement d’un spécialiste chargé de coordonner la nouvelle stratégie; dans l’enseignement, elle annonce un plan de rénovation des bâtiments scolaires, en commençant par les écoles plus défavorisées du réseau communal, et deux projets de création de nouveaux établissements.

Dans le pipeline également: un doublement du budget consacré aux initiatives des comités de quartier; une augmentation de 50% des subsides aux initiatives culturelles; la restauration de la piscine et le lancement de l’étude de faisabilité pour un nouveau stade d’Ixelles.

En matière de prévention, le projet des Médiateurs de nuits sera développé sur l’ensemble du territoire ixellois. La majorité s’engage aussi à doubler la capacité d’accueil des écoles devoirs. Un budget participatif sera mis en place pour la concertation ixelloise de la jeunesse

Le projet de redéploiement des services communaux dans l’«îlot communal» sera poursuivi. Des parcs et espaces verts seront restaurés. Des agents seront engagés pour résorber le retard dans le traitement des demandes de permis d’urbanisme.

«C’était une priorité de mettre la question de la transition écologique au cœur du projet de la nouvelle majorité. Je suis convaincu que la commune est un lieu où peuvent être prises de nombreuses actions pour répondre à cette aspiration fortement exprimée, notamment, par notre jeunesse», a commenté le bourgmestre Ecolo Christos Doulkeridis.

De son côté, le premier échevin Bea Diallo (PS) s’est réjoui de la nouvelle dynamique insufflée au profit de chaque habitant représentant les différentes catégories sociales et les plus de 170 nationalités de la commune.