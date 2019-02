Le pape veut «du concret» lors d’un sommet sur les abus sexuels du clergé

Le pape François a réclamé des mesures «concrètes et efficaces», au début jeudi d’un sommet de plusieurs jours au Vatican destiné à convaincre les chefs de l’Église catholique dans le monde de leur responsabilité individuelle face aux agressions sexuelles sur mineurs, dont les victimes en colère réclament un électrochoc.

«Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais de préparer des mesures concrètes et efficaces», a dit le souverain pontife en donnant le coup d’envoi de ce sommet de trois jours et demi. «Il faut du concret», a-t-il martelé, en s’écartant d’un texte préparé à l’avance.

«Face au fléau des agressions sexuelles perpétrées par des hommes d’Église à l’encontre de mineurs», il a demandé aux 190 participants d’entendre «le cri des petits qui demandent justice».

L’Église, dont la crédibilité a été sévèrement entachée en 2018 par la révélation de nouveaux scandales à grande échelle, au Chili, aux États-Unis ou encore en Allemagne, sait qu’elle doit agir au risque de couler.

La réunion vise à réveiller les consciences dans les rangs de l’Église avec une méthode collégiale éducative, faite de discours, de petits groupes linguistiques de travail, entrecoupés de prières mais aussi de témoignages de victimes du clergé.

Mieux éduqués et sensibilisés, les 114 présidents des épiscopats venus de tous les continents devraient rentrer chez eux avec des idées claires à transmettre à leur tour aux évêques et prêtres, juge le pape François, qui sait que certains épiscopats, notamment en Asie et en Afrique, sont encore dans un profond déni sur les violences faites aux mineurs.

Jeudi François leur a demandé de «discuter ensemble de manière sinodale, sincère et approfondie sur la façon d’affronter ce mal qui afflige l’Église et l’Humanité», distribuant des lignes guides orientant les débats.