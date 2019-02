PHOTOS & VIDÉO | La première meute de loups vient d’arriver à Pairi Daiza

Six loups du Canada viennent d’arriver à Pairi Daiza. Il s’agit de la première meute de loups du parc de Brugelette, constituée de Nanouk (mâle), Nita (femelle) et de leur progéniture: quatre petits dont les noms pourront être choisis par le public.

Nanouk est un mâle de trois ans provenant du zoo de Münster (Allemagne). Nita, la femelle de 2 ans, est arrivée du zoo de Mulhouse (France). Ensemble, ils ont eu quatre petits. Cette meute de six loups du Canada (canis lupus occidentalis) pourra bientôt être observée dans le nouveau monde de Pairi Daiza, «The Last Frontier».

Dans cet espace de huit hectares, les visiteurs seront immergés dans la nature de la Colombie-Britannique (Canada) qui est le berceau de nombreuses cultures indiennes. À côté des loups, ce nouveau monde accueillera également des ours bruns européens, des ours noirs américains, des élans, des pumas, des castors, des grues et des daims.

Bientôt une nouvelle meute

Le territoire de Nanouk, Nita et de leurs petits s’étendra, comme celui des autres animaux, non loin de logements au sein desquels les visiteurs pourront passer la nuit. Car c’est une des autres nouveautés de la saison 2019: à Pairi Daiza, le public pourra désormais loger, s’endormir et se réveiller avec une vue sur les territoires des animaux de «The Last Frontier».

Prochainement, une autre meute accompagnera celle de Nanouk et Nita, puisque le parc accueillera aussi des loups européens (canis lupus lupus).