Un hommage au cycliste décédé mardi à Liège

L’habituel rassemblement de la Masse Critique se déroulera ce vendredi à Liège. Un hommage sera rendu au cycliste décédé dans un accident avec un camionneur, en début de semaine.

La Masse Critique de Liège, des cyclistes qui se rassemblent chaque dernier vendredi du mois pour exiger d’être pris en compte dans l’espace public et la mobilité quotidienne, rendra hommage ce vendredi (22/02) au cycliste qui a perdu la vie mardi après-midi dans un accident avec un camion à hauteur du pont de Fétinne, plus précisément à l’intersection avec le quai des Ardennes.

«En hommage à la victime, la Masse Critique se rendra sur le lieu de l’accident pour un moment de recueillement et y déposer un ‘ghost bike’, des fleurs et des bougies», signalait mercredi soir Xavier Jadoul, un des mobilisateurs du rassemblement. Un «ghost bike» ou vélo fantôme est habituellement un mémorial spontané sous la forme d’un vélo peint en blanc, indiquant l’endroit d’un accident ayant fait une victime parmi les cyclistes.

Les participants à l’action de la Masse Critique devraient se trouver à hauteur du pont de Fétinne vers 18 h 45, après un départ de la place Saint-Léonard une demi-heure plus tôt.

Sur la page Facebook de la Masse Critique de Liège, on soulignait mercredi qu’il est connu que le pont de Fétinne est «un véritable danger pour les cyclistes». Les circonstances de l’accident restent floues, mais c’est « teintée de tristesse et de colère» que la Masse Critique y passera, note Xavier Jadoul. Ce dernier signale aussi que les travaux pour l’installation du tram liégeois, et la «faiblesse des infrastructures cyclistes» prévues dans ce cadre, sont une préoccupation qui devrait inévitablement nourrir la discussion parmi les amateurs de vélo de Liège.