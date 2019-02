Le smartphone pliable de Samsung arrive fin avril

Ce n’est plus un fantasme. Le premier téléphone pliable sera bientôt commercialisé contre 1 900€.

Sclérosé par le manque chronique d’innovations, le monde du smartphone se réveille enfin de sa torpeur.

Dès le 26 avril prochain, Samsung distribuera aux USA notamment le Galaxy Fold, le tout premier smartphone pliable. Prix: à partir de 1980$ (1 900€).

Cela fait un bon moment que le constructeur sud-coréen et ses concurrents, notamment chinois, préparent l’arrivée de cette technologie nouvelle.

Cette fois, c’est la fin des promesses et des prototypes.

Le Galaxy Fold est fin prêt et Samsung ne s’est pas fait prier pour le présenter sous toutes ses coutures ce mercredi soir à San Francisco.

Sur le même sujet Cliquer ici pour lire : Les Samsung Galaxy S10 décortiqués en 10 points

Voici la vidéo officielle du produit:

Deux écrans composent cet appareil qui sera disponible en Belgique à partir du troisième trimestre 2019.

En version pliée, le Galaxy Fold s’appuie sur un écran AMOLED classique de 4,6 pouces.

Vous souhaitez voir les choses en grand?

Le Galaxy Fold s’ouvre comme un livre et déploie son affichage sur son grand écran pliable Infinity Flex Display d’une diagonale de 7,3 pouces.

Le Galaxy Fold se déplier pour libérer son écran pliable de 7,3 pouces. Samsung

Ce dispositif permet d’afficher «jusqu’à trois applications actives simultanément, quoi que vous fassiez», explique Samsung.

«Envie d’une longue séance de visionnage? Parcourez les derniers films et programmes TV de Netflix, consultez les avis et les notes, invitez vos amis à participer à votre marathon en glissant la bande-annonce dans un message… le tout sur un seul et même écran.»

Un écran classique fait aussi partie de l’arsenal du Galaxy Fold. Samsung

«Aujourd’hui, Samsung écrit le prochain chapitre de l’histoire de l’innovation mobile en changeant tout ce qui peut l’être dans un smartphone», se réjouit Serge Vandriessche, Benelux Marketing Manager Mobile chez Samsung Electronics Benelux. «Le Galaxy Fold inaugure avec notre écran Infinity Flex Display une toute nouvelle famille qui ouvre la porte à des capacités jamais envisagées auparavant.»