Solarec, Créations Gillet et LPM2 Sporthotel, Trends Gazelles luxembourgeoises

La coopérative laitière Solarec (Libramont), l'entreprise de carrelage Créations Gillet (Bastogne) et l'établissement LPM2 Sporthotel (Durbuy) ont reçu, mercredi lors d'une cérémonie dans les locaux d'Ice-Watch à Bastogne, le titre de Trends Gazelles 2019 pour la province de Luxembourg. Ce prix décerné par le magazine Trends-Tendances récompense des entreprise à croissance rapide à la fois solides et compétitives dans leur domaine et au sein de leur province.

Trois critères sont pris en compte: croissance du chiffre d'affaires, croissance du personnel et croissance du cash-flow. Les entreprises sont aussi classées en trois catégories: petites entreprises (chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euro), moyennes entreprises (chiffre d'affaires entre 1 et 10 millions d'euros) et grandes entreprises (chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros).

Solarec, l'un des leaders belges dans le secteur du lait, est une nouvelle fois récompensée dans la première catégorie. Pour les moyennes entreprises, c'est donc la société familiale bastognarde de distribution de carrelages et de réalisations de salles de bains, Créations Gillet, qui arrive en tête du classement. Enfin pour les petites entreprises, LPM2 Sporthotel a le mieux rempli les critères.

L'un des associés dans le capital de cet établissement hôtelier de Durbuy n'est autre que le milliardaire Marc Coucke, qui investit depuis 3 ans dans "La plus petite ville du monde" dans le secteur de l'horeca et du tourisme.

Après une remise des prix par province, des Trends Gazelles nationales seront décernées en mars.