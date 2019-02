TC Huy - Quatre personnes condamnées pour possession, transport et vente de stupéfiants

Quatre prévenus devaient répondre mercredi devant le tribunal correctionnel de Huy d'un trafic de stupéfiants dans la région hutoise. L'un d'entre eux, C.V., a été condamné à un an d'emprisonnement et à 6.000 euros d'amende. Son ex-compagne, D.D., écope, elle, d'une probation autonome de deux ans. Les deux autres prévenus, A.B et M.L., ont été condamnés à deux ans d'emprisonnement et à 8.000 euros d'amende.

Il aura été difficile pour la justice d'établir une période précise concernant ces infractions. Les prévenus ont en tout cas certainement été actifs durant la première moitié de l'année 2018. A.B et M.L ont expliqué avoir vendu des stupéfiants du 4 mai au 28 juin 2018. Les deux autres prévenus, C.V. et D.D., ont pour leur part affirmé que la vente avait commencé bien avant.

Ces deux derniers, en couple durant cette période, ont réfuté le fait d'avoir vendu des produits stupéfiants. Même s'ils connaissaient beaucoup de dealers à Huy, ils n'étaient que consommateurs. Il est cependant apparu que le téléphone de C.V. aurait servi pour des contacts dans le cadre de vente. Le tribunal, qui ne possédait pas assez d'éléments probants dans ce sens, n'a finalement pas retenu cette piste.

C.V. aurait par ailleurs loué un véhicule à A.B. le 4 juin 2018, "sans savoir ce qu'ils allaient faire avec". Ce jour-là, le véhicule a foncé sur un agent de police lors d'un contrôle, après avoir été chercher une livraison.

C.V., déjà condamné par le passé pour le même type de faits, avait purgé une peine de quatre mois avant ce jugement. Il écope dans cette affaire d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 6.000 euros. Deux autres prévenus (A.B. et M.L.) ont également été condamnés à une peine de prison (de deux ans) ainsi qu'à 8.000 euros d'amende. Une probation autonome de deux ans a en outre été prononcée à l'encontre de D.D.