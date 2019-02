La DJ belge Amelie Lens sera au Pukkelpop

Les organisateurs du festival Pukkelpop ont ajouté plusieurs artistes à l’affiche de l’événement, ont-ils annoncé mercredi: Amelie Lens, Stephan Bodzin, Sigma, Jon Hopkins et une vingtaine d’autres noms.

La DJ belge Amelie Lens s’installera donc aux platines du Pukkelpop, alors qu’elle est bientôt au programme de Coachella en Californie. Pan-Pot, Jayda G, Sango, CamelPhat, Jeff Mills et Tony Allen sont aussi annoncés pour la journée de dimanche.

Le samedi, Stephan Bodzin sera sur scène, ainsi que Chase & Status, Ross from Friends, Palms Trax, Jeremy Underground, Honey Dijon, The Black Madonna, Hunee, Sam Paganini, SOHN, Meute et Camo & Krooked.

Vendredi, Sigma, Jon Hopkins, Avalon Emerson, Volvox, Alison Wonderland, Job Jobse, Jauz et Ekali sont au programme, entre autres.

Le Pukkelpop aura lieu du 15 au 18 août à Kiewit.