Martial Dumont va quitter L’Avenir pour devenir rédacteur en chef de Télésambre

Le communiqué de Télésambre

Suite à la procédure de Recrutement pour un nouveau Rédacteur en chef lancée le 18 janvier, le Comité de Gestion et la Direction, à l’unanimité, ont procédé à la nomination à ce poste de Martial Dumont. Journaliste bien connu de la Région qui a opéré avec succès ces treize dernières années aux Editions de l’Avenir en tant qu’éditorialiste, il connaît très bien l’actualité de Charleroi Métropole et de la Wallonie en général. Il occupe également dans ce média le poste de Vice-président de la Société des Rédacteurs. Martial a 45 ans et est papa de 2 filles (20 et 18 ans) et un garçon (15 ans) Martial débutera sa mission au plus tard le 1er avril 2019. Franc et direct, il sera le pilote de la Rédaction qui, en toute sérénité avec les équipes et la Direction, mènera une ligne éditoriale claire et structurée qui feront de Télésambre le média incontournable de la Région.

Suite à l’audition de tous les candidat(e)s au poste de Rédacteur en chef et suite à la qualité de sa présentation et de son projet, le Directeur Général, avec l’approbation à l’unanimité du Comité de Gestion, a proposé à Eric Ghislain de devenir Rédacteur en chef adjoint. Il formera un duo complémentaire avec Martial, lui apportant tout son soutien, sa connaissance de la Télévision et de Télésambre en particulier. Carolo d’adoption et de coeur, Eric oeuvre brillamment comme journaliste chez Télésambre depuis 25 ans. Eric a 48 ans et est papa de 3 garçons (18, 16 et 13 ans). Il prendra ses fonctions le 1er mars 2019.

Nous leur souhaitons à tous les 2 la bienvenue et de nombreux succès dans leurs nouvelles fonctions.

Par cette annonce, nous souhaitons également remercier les équipes en place qui ont oeuvré ces derniers mois à continuer à réaliser des émissions et des magazines de qualité et nous ne doutons pas un instant qu’ils continueront à oeuvrer sous leur nouvelle direction à la réalisation des missions et du développement de Télésambre.

Christophe Scaillet, Directeur Général Télésambre, et le Comité de Gestion