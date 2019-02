Genk lève l’option sur le contrat de Danny Vukovic

Le KRC Genk continue de faire confiance à son gardien Danny Vukovic. Le leader du championnat a levé l’option de deux ans dans son contrat qui arrivait à échéance.

L’Australien est donc désormais lié jusqu’en juin 2021, a annoncé le club limbourgeois mercredi.

«Je suis très heureux de pouvoir encore assurer ma situation pour deux années de plus», a confié mercredi le gardien australien à la veille du duel retour des 16es de finale de l’Europa League face au Slavia Prague (0 à 0 à l’aller). «Ce club a de l’avenir. Et je ne voulais rien d’autre que rester. Je suis content de pouvoir entièrement me consacrer sur la suite de la saison.»

À commencer par le duel face aux Tchèques sur le plan européen. «Le match sera différent qu’à l’aller», assure-t-il. «Le terrain était moyen là-bas. Notre terrain est parfait et cela nous aide énormément dans notre football. Avec les supporters derrière nous, nous allons tout faire pour nous qualifier. On sait que ce sera difficile, mais la motivation est décuplée quand on sait qu’on va jouer un gros morceau en cas de qualification. C’est un rêve pour nous.»

Danny Vukovic, 33 ans, avait quitté le Sydney FC pour Genk à l’été 2017. Depuis, il a disputé 82 matchs et réalisé 26 «clean sheets» pour les Bleu et Blanc. Cette saison, l’Australien a préservé ses filets à neuf reprises. Seul Sinan Bolat (Antwerp) présente un meilleur bilan dans cet exercice avec dix rencontres de championnat sans avoir concédé de but.

Danny Vukovic blijft bij KRC Genk! 9 clean sheets dit seizoen en op een mooie 2de plaats in de JPL clean sheet klassement 🙌💪??🔵 https://t.co/VEtMWVdeYz — KRC Genk (@KRCGenkofficial) 20 février 2019

«Danny se plaît beaucoup à Genk et le KRC Genk est également satisfait de la performance de son gardien de but expérimenté. Avec cette expérience, il est aussi le mentor idéal pour le jeune gardien de but de talent qui fait son apparition», explique le club.

«Comme cette année, je vais continuer aussi à épauler les jeunes gardiens formés par Genk», a ajouté Danny Vukovic. «Des garçons comme Nordin Jackers et Maarten Vandevoordt ont du talent et peuvent devenir des valeurs sûres. Cela deviendra difficile de rester au-dessus d’eux, mais c’est cela aussi le challenge.»