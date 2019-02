Nordin Jbari: «Le transfert de Fellaini est différent de celui de Witsel ou Carrasco»

En marge du topper de dimanche, nous avons rencontré Nordin Jbari, avec qui nous avons évoqué aussi le transfert de Fellaini.

Comme ceux d’Axel Witsel et de Yannick Carrasco, voire celui de Mousa Dembélé avant le sien, le transfert récent de Marouane Fellaini dans un club de D1 chinoise (Shandong Luneng) a fait couler beaucoup d’encre depuis son officialisation voici quelques semaines.

Ready to start a new adventure ..... pic.twitter.com/WGIl3Oz1G7 — Marouane Fellaini (@Fellaini) 2 février 2019

Bruxellois d’origine marocaine, formé à Anderlecht, ancien Diable rouge: Nordin Jbari, aujourd’hui consultant pour diverses chaînes de télé et en radio, collectionne les similitudes avec Marouane Fellaini, un joueur pour lequel l’ancien buteur champion avec Bruges en 1998 n’a jamais caché une certaine forme d’admiration.

Ancien Diable rouge, Nordin Jbari analyse aujourd’hui le foot belge pour différents médias. Twitter En marge du topper de ce dimanche, nous l’avons rencontré et lui avons demandé, entre autres, ce qu’il pensait de ce transfert.

«Le bon choix»

«On va encore dire que je le défends, mais c’est vrai. Je pense que c’est le bon choix pour lui. La différence avec les autres Diables rouges qui ont choisi d’aller en Chine, c’est l’âge: Marouane a 31 ans (NDLR: Witsel (28 ans) et Carrasco (24,5) étaient plus jeunes, tandis que Dembele a le même âge que Fellaini). Il est plus proche de la fin de carrière que du début. Il a tout de même joué pendant 10 ans en Premier League, dans un style de jeu très physique. Sa carrière a été longue.»

Quant à savoir si Fellaini poursuivra avec les Diables, Jbari se montre plus réservé: «Je le connais bien, il est dans une réflexion assez forte. J’espère qu’il fera encore l’Euro, car c’est sans doute la dernière chance pour cette superbe génération de gagner quelque chose. Et je serais très triste pour lui si les Diables gagnaient l’Euro sans Fellaini…»