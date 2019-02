Grève à la RTBF ce jeudi: des perturbations attendues sur les différents supports

Le préavis de grève déposé à la RTBF pour ce jeudi, de minuit à minuit, est maintenu, a indiqué mercredi la CGSP par communiqué. Le mouvement entraînera des perturbations sur les différents supports de la chaîne publique et les émissions d’information seront réduites.

L’objectif de l’action est de faire diminuer l’emploi précaire institutionnalisé, et particulièrement dans les métiers de la production de contenus.

La CGSP met en cause l’utilisation d’une société internationale de travail intérimaire, dont le surcoût est «en moyenne de 15% par prestation par rapport à un contractuel», et une «politique assumée de ‘turn over’sur une bonne partie d’emplois pérennes et de métiers indispensables».

Le syndicat exige l’engagement de minimum 60 équivalents temps plein en contrat RTBF à durée indéterminée dans les métiers de terrain de la production de contenus (monteurs, cadreurs, réalisateurs, journalistes, techniciens son Radio et TV, assistants de production, scriptes, infographistes,…).

Lundi, la direction de la RTBF a proposé une réponse partielle d’environ 30 à 35 équivalents temps plein.

Les syndicats, en front commun (CGSP, CSC et CGSLB), ont dès lors décidé de maintenir le préavis de grève.