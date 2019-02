«It’s incredible!»: ils dévalent la montagne de Bueren à vélo

Les riders anglais Sam Pilgrim et Tom Cardy ont publié une vidéo où on les voit «s’amuser» à Liège. Ils dévalent la montagne de Bueren sur deux roues…

Sam Pilgrim et Tom Cardy sont des cyclistes adeptes du freeride à vélo, bien connus dans le milieu des sports extrêmes. Les deux comparses parcourent le monde à la recherche de spots particulièrement intéressants. Ils ont découvert Liège et ses escaliers…

Ils ont en effet publié voici quelques jours une vidéo dans laquelle on les voit s’amuser quelque peu à Liège. Ils ont installé leur van au pied du terril de l’Espérance, à Montegnée. C’est de là qu’ils descendent vers la Cité ardente et ses fameux escaliers.

Durant les trois premières minutes de la vidéo, ils se testent sur les escaliers faisant la jonction entre les rue Henri Vieuxtemps et Louis Fraigneux, à proximité du quartier Hocheporte.

Ils se dirigent ensuite vers une petite volée d’escalier proche de la chapelle Saint-Roch en Volière, dans le quartier de Pierreuse, pour ensuite remonter à vélo (!) les escaliers du Péri.

Une fois au sommet, à partir de la sixième minute, ils se trouvent tout en haut de la montagne de Bueren et de ses 374 marches. Les deux gaillards se mettent à la descendre à vélo, ce qui leur procure manifestement des sensations fortes. «That’s insane», «it’s incredible», «oh my God», «I can’t believe it»: ils expriment volontiers leurs émotions avec leur accent british à couper au couteau. Et même en vidéo, visionner ces images a de quoi impressionner.

La descente de la montagne de Bueren: