Steve Darcis éliminé au 1er tour à Marseille par l’Allemand Matthias Bachinger

Quelques jours après avoir atteint la finale du tournoi Challenger de Cherbourg, Steve Darcis, 283e mondial, retrouvait mercredi le circuit majeur de tennis à l’occasion du tournoi ATP250 de Marseille.

Le Sprimontois de 34 ans y a été éliminé au 1er tour par le qualifié allemand de 31 ans Matthias Bachinger (ATP 143) qu’il avait battu dans deux de leurs trois précédentes confrontations (deux Challengers en 2011 et 2016 et un Future ITF en 2004). Au terme d’une rencontre en trois sets et 2h03 de jeu: Darcis s’est incliné 4-6, 6-3 et 6-4.

C’est sa 4e élimination au 1er tour d’un tournoi cette saison sur les six qu’il a disputés. «M. Coupe Davis» n’avait aussi joué qu’un seul match à l’Open d’Australie, au Challenger de Quimper et à Montpellier. Une demi-finale à Pune (ATP250) et une finale à Cherbourg (Challenger) sont ses autres résultats.

Darcis était directement qualifié pour le tableau final de Marseille, grâce à son «classement protégé» (PR), un statut dont il bénéficie en ce début d’année à la suite de son absence tout au long de l’année 2018 liée à sa blessure au coude.

Il occupait le 77e rang mondial à la date de son dernier match avant son opération (le 26 novembre 2017) et le 847e fin 2018 avant la refonte des classements. Grâce à sa demi-finale à l’ATP250 de Pune, début janvier, il a retrouvé un classement ATP au 315e rang.

Au 2e tour de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 668.485 euros, Bachinger rencontrera l’Espagnol Fernando Verdasco (ATP 26/N.5) vainqueur mardi du qualifié bélarusse Egor Gerasimov (ATP 161) 4-6, 6-3, 7-5.

Un autre Belge est présent dans cet Open 13 Provence: David Goffin. Le N.1 belge, 24e mondial et troisième tête de série sur la Cannebière, débutera son tournoi au 2e tour, jeudi face au Français Benoît Paire (ATP 59). L’Avignonnais de 29 ans a éliminé au 1er tour l’Italien Simone Bolelli (ATP 136) 6-4, 7-6 (7/1). Ce sera le 7e match entre les deux joueurs qui ont partagé les victoires jusqu’ici. Le dernier duel à Cincinnati l’an dernier a tourné à l’avantage du Liégeois de 28 ans (5-7, 6-4, 6-2). En revanche, le seul joué sur surface dure en salle, en quart à Metz en 2017, est revenu de justesse au résident genevois (7-6 (7/3), 5-7, 7-6 (9/7))..

