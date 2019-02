«S’en prendre au Musée juif, c’est s’en prendre à notre mode de vie»

Me Maxime Nardone, avocat du Musée juif de Belgique, a entamé mercredi après-midi devant la cour d’assises de Bruxelles la plaidoirie de cette partie civile en s’interrogeant sur le choix de la cible du lieu culturel pour l’attentat commis le 24 mai 2014.

«On a parfois essayé de vous faire oublier la réalité en parlant de ‘pseudo attentat’ou d’assassinats ciblés», a déclaré au jury le conseil. «Il n’y aurait aucune logique à toucher le Musée juif alors qu’une synagogue se situe à proximité et qu’un festival de jazz se déroulait non loin, prétend la défense», a rappelé Me Nardone.

Or, le choix d’attaquer le Musée juif est finalement plutôt «évident». L’institution culturelle n’a pas été «prise pour cible au hasard». L’acte antisémite est indéniable, mais «ce serait une erreur de penser que l’attentat n’attaque que la communauté juive», a prévenu Me Nardone. La tuerie a permis de s’attaquer à un «lieu culturel, d’éducation, de tolérance et de rapprochement entre les peuples», a-t-il souligné. «S’en prendre au Musée juif, c’est s’en prendre à chacun d’entre nous, à notre mode de vie.»

La culture a toujours été attaquée par les systèmes totalitaires car elle permet de s’émanciper, car elle représente «la meilleure arme contre leur idéologie de haine et de violence», a-t-il encore asséné.

«L’art est la cible privilégiée de l’EI […] Il lui fait tellement peur qu’il s’est doté d’une unité spéciale chargée de détruire les monuments historiques, comme à Palmyre», a illustré l’avocat.

Mais pourquoi viser Bruxelles? Selon Me Nardone, l’État islamique «a tout fait pour qu’une coalition internationale se forme pour le combattre. Il essaie toujours de se faire passer pour une victime – cela vous rappellera peut-être quelque chose – pour convaincre les musulmans du monde entier à le rejoindre. Il leur fait croire qu’il a besoin d’eux pour le sauver». Preuve en est, selon l’avocat, la vague de jeunes combattants occidentaux partis rejoindre l’EI en 2015.

«Il fallait frapper l’Occident, il fallait mettre Bruxelles à feu et à sang», a martelé Me Nardone. Pour ce faire, des terroristes belges ou français sont choisis pour «se fondre dans la masse». Au premier rang de ces unités chargées d’opérations extérieures figurent les Belges Oussama Atar, Abdelhamid Abaaoud et Najim Laachraoui, a-t-il rappelé. «Le loup passe pour un agneau afin de passer sous les radars. Lorsque M. Nemmouche part de Syrie, il a une mission claire», attaquer le Musée juif de Belgique, assure l’avocat. «Quatre mois après l’attentat, la Belgique rejoint les États-Unis dans une coalition internationale et combat en Irak. Mission accomplie», a-t-il tranché.

Le musée, qui était bien plus fréquenté que ce que la défense a laissé entendre, «a souffert, les employés ne s’en remettront jamais complètement», a encore dit Me Nardone. «Par vos actions, M. Nemmouche, le musée a mis genou à terre pendant quelques mois, mais il est plus debout que jamais, vous avez provoqué le contraire de votre objectif […] La justice, ce n’est pas la vengeance. Cela ne nous rendra pas les victimes, mais c’est la seule réponse qui nous reste face à la barbarie et la bêtise humaine», a-t-il conclu, avant de laisser la parole à son collègue Me Masset.