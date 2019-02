Mogi Bayat, pas le seul agent dont des paiements sont retenus par le Sporting

Le club d’Anderlecht a bloqué le paiement de plusieurs agents de joueurs depuis l’éclatement de l’affaire de suspicions de fraude dans le football belge.

Le club d’Anderlecht a communiqué mardi soir au sujet d’une «saisie de ses avoirs» par l’agent de joueurs Mogi Bayat. Celui-ci est une figure importante de la scène footballistique belge et fait partie des personnes inculpées en octobre dernier dans ce qui a été appelé par certains le «Footbelgate»: une enquête qui a éclaté au grand jour le 10 octobre et qui englobe des suspicions de trucage de matches de football de la plus haute division belge, mais aussi de blanchiment d’argent et de fraudes financières. Le club reste peu loquace mercredi, se refusant à communiquer les détails de l’affaire.

Selon la porte-parole du RSCA Marie Verbeke, l’huissier qui s’est présenté mardi venait «annoncer» la volonté de l’agent de bloquer un certain budget du Sporting. L’argent que Mogi Bayat estime dû correspond à des commissions pour des transferts récents mais datant d’avant l’éclatement du scandale. Selon Het Laatste Nieuws, mercredi, il serait question de plus d’un million d’euros, pour une année complète de factures, mais le club refuse de détailler les sommes et les étapes précises envisagées pour la suite.

Le Sporting avait indiqué la veille via communiqué qu’il «n’a d’autre choix que de défendre ses droits devant les tribunaux» mais, là aussi, on ne préfère pas s’étaler sur la procédure, engagée ou à engager.

Mogi Bayat n’est, nous dit-on, pas le seul agent dont des payements ont été bloqués par le RSCA dans l’attente de clarté. «Il y a plusieurs mois, nous avons dit la même chose à tout le monde (tous les agents arrangeant des transferts pour ou avec le club, NDLR): ‘si vous voulez être payés, prouvez nous que tout a été fait correctement’. Certains ont réagi et apporté les preuves nécessaires, plusieurs autres non».

C’est ce que le Sporting visait dans son communiqué en indiquant vouloir la «transparence totale sur l’ensemble des transactions de transfert et sur la société qui établit la facture». Visiblement, Mogi Bayat n’aurait pas apporté les éclaircissements espérés pour les transferts dans lesquels il était impliqué et pour lesquels le Sporting devait encore le payer.

L’agent de joueurs avait été interpellé le 10 octobre, puis placé sous mandat d’arrêt. Inculpé de participation à une organisation criminelle et blanchiment, il a été libéré fin novembre, notamment après paiement d’une caution.

Les avocats de Mogi Bayat dans cette affaire, Jean-Philippe Mayence et Tom Bauwens, n’étaient pas joignables mercredi matin.