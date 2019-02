Meurtre de Gérouville : un dernier souffle qui atteste de la présence de Kone

Troisième jour du procès d'assises de Carlo Christophe et Jérôme Kone, accusés du meurtre de Nasreddine Mhadbi. Mercredi matin, les experts médico-légaux et toxicologiques ont fait part de leur rapport. Ils ont été longuement interrogés par la présidente Catherine Urbain, confrontant leur rapport aux témoignages divergents des deux accusés.

Le docteur de Froidmont a fait part de ses analyses sur les 14 plaies retrouvées sur le corps incendié de la victime. L'une a traversé le poumon pour atteindre le c?ur. Cette plaie, létale, a entraîné une hémorragie massive au niveau du thorax. Comme il n'y a pas de trace d'inhalation de fumée, l'expert en conclut que Reddine était donc décédé au moment de l'incendie.

La cour s'est longuement attardée sur l'un des éléments de la version de Jérôme Kone. Dans sa dernière version, il dit avoir entendu un cri après que Christophe ait poursuivi Mahdbi, dans un champs à Gérouville. Il prend la direction de ce cri, croise Carlo Christophe qui lui dit que c'est fini. Il se rend près de la victime. Quand il arrive près du corps, il entend un bruit de respiration. Comme une personne essoufflée. « Je me suis mis accroupi au dessus de lui, et je me suis rendu compte que cela ne venait pas de la bouche ». Mais du thorax. Voici donc son ultime version sur ce bruit entendu. Un bruit entendu, qui au cours de l'enquête et des éléments d'expertise, l'a obligé à reconnaître qu'il était présent sur les lieux du crime, au moment où les coups de couteau ont été portés, ce qu'il niait jusque là.

Selon le docteur de Froidmont, ce sifflement au niveau des plaies est possible, même sans que le corps soit déplacé. « Mais avec un vêtement détrempé de sang (NDLR : comme le décrit Kone), cela diminue la possibilité d'entendre un bruit. »

Rappelons que selon Carlo Christophe, c'est Jérôme Kone qui a porté les coups de couteau. Lui est resté près de la voiture. Me Wilmotte, conseil de Carlo Christophe, s'est attelé à démonter l'ultime version de Kone : « Toutes les parties prennent connaissance du rapport du légiste. Faut-il s'étonner que M. Kone change de versions en fonction des éléments du rapport. Trois versions ont été décrites. Et aucune ne correspond à la réalité (NDLR : l'expert n'infirme pas totalement l'ultime version). » Et Me Vanardois, conseil de Kone, de rappeler que son client n'a pas le monopole du changement de version.