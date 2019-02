Le cdH montois ne soutiendra pas Opaline Meunier pour les prochaines élections

Opaline Meunier entend bien être candidate pour le cdH en mai prochain. La section montoise la traite de «caricature de la politique politicienne».

À Mons, le cdH et Opaline Meunier entretiennent toujours des relations très particulières, depuis que cette dernière s’est présentée aux communales sur la liste dite pluraliste «Mons en Mieux!», emmenée par le libéral Georges-Louis Bouchez. Un cavalier seul qui était resté en travers de la gorge de la section locale et qui a valu à la jeune militante de perdre son job de «déléguée à la société civile» au parti humaniste.

Les élections communales passées, on appuie sur la touche “ reset ” et on oublie tout avant d’aborder les élections régionales et fédérales? Pas vraiment, même si c’est ce qu’aurait souhaité Opaline Meunier. Celle-ci s’est apparentée au cdH en vue de ces élections où elle entend figurer sur une liste, a priori celle de l’arrondissement Mons-Borinage pour les élections régionales.

C’est quoi l’apparentement? L’apparentement est un mécanisme permettant à un mandataire de se rattacher à un autre parti politique. Concrètement, Opaline Meunier a été élue sous la bannière Mons en Mieux. Une liste qui n’est pas attachée à un parti régional et ne disposant donc pas de numéro d’ordre commun. Pour figurer sur une future liste d’un parti régional, elle doit donc s’apparenter à un de ces partis. Opaline Meunier a choisi le cdH, où elle milite depuis ses 15 ans.

Mais un communiqué assassin du cdH montois diffusé hier et intitulé «Opaline, ou la caricature de la politique politicienne» indique que ça ne sera pas si simple. Dimanche dernier, le comité de section montois du cdH se réunissait pour préparer «sereinement» les prochaines élections et abordait le choix des candidats qui porteront les couleurs du cdH pour représenter Mons au niveau régional et fédéral.

Préalablement à cette réunion, une rencontre s’est tenue entre la cheffe de file Savine Moucheron cdH et Opaline Meunier. Une discussion qui déboucha sur l’invitation de la conseillère communale «Mons en Mieux» afin d’aborder l’apparentement au cdH de cette dernière et sa candidature pour figurer sur la liste cdH aux prochaines élections régionales.

Des propos jugés «inacceptables»

Les débats furent «vifs», mais «francs», du moins c’est ce que pensaient les militants cdH, selon leur communiqué. Car le lendemain, deux articles parus dans la presse leur ont apparemment fait avaler leur café de travers. Dont une interview accordée à La Province, où elle s’interrogeait: «Le cdH va-t-il rester scotché au PS? Il y a un manque de visibilité et de positionnement.»

Savine Moucheron, cheffe de file du cdH montois et députée wallonne. BELGA Des propos que la section cdH juge «inacceptables et [nous] les dénonçons fermement.» Et d’enfoncer le clou: «nous ne tolérerons pas que nos élus, dont le travail est reconnu, nos militants qui se démènent sans compter et l’ensemble de nos électeurs soient ainsi insultés.»

Pour le cdH montois, la chose est entendue: «nous ne partageons pas les mêmes valeurs ni la même vision politique.» Mardi matin, ses militants ont pu également apprendre via La Libre qu’Opaline Meunier avait tâté du terrain au MR pour une éventuelle place éligible sur une liste électorale…

De ce fait, la section locale «a pris acte de la candidature d’Opaline Meunier et lui souhaite une belle campagne en solitaire comme elle aime le faire. Au cdH de Mons, quitte à gagner ou perdre, on le fait en équipe», conclut-elle dans son communiqué.

«Pas de volonté de blesser»

Suite à cette sortie, Opaline Meunier a brièvement réagi: «je n’ai jamais voulu blesser ni heurter qui que ce soit. Je ne souhaite pas rentrer dans cette polémique individuelle ou dans des attaques de personnes», déclarait-elle hier à la Province. Quant à sa candidature, elle n’en dira pas plus, s’en remettant au parti.

Un cdH se retrouve dans un sacré foutoir puisque la cheffe de file du cdH montois Savine Moucheron est actuellement députée wallonne et n’a pas sans doute pas l’intention de s’effacer au profit d’Opaline Meunier. Mais cette dernière a un argument de poids: ses 1727 voix aux élections communales.

Savine Moucheron en avait récolté 973 en tant que tête de liste… De quoi peser dans le choix des instances du cdH, en mode sauve-qui-peut avant des élections qui s’annoncent on ne peut plus périlleuses…