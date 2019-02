VIDÉO | Ambiance électrique entre Anthony Joshua et Jarrell Miller

??? Here's a two-minute highlight video of today's very eventful first press conference for Anthony Joshua vs Jarrell Miller. pic.twitter.com/mPrF0leTXi

Alors qu’Anthony Joshua et Jarrel Miller s’affronteront le 1er juin au Madison Square Garden pour les titres IBF, WBA et WBO des lourds, le premier face-à-face entre le champion et son challenger a été très tendu, hier.

C’est un duel que le monde de la boxe attend avec impatience: le Britannique Anthony Joshua défendra prochainement ses ceintures IBF, WBA et WBO des lourds contre l’Américain Jarrell Miller pour ses grands débuts aux Etats-Unis.

Ce combat, qui aura lieu au Madison Square Garden, le temple de la boxe, verra s’affronter deux styles différents: le champion sûr de lui (22 victoires et 21 KO, dont une récente victoire à la 7e reprise, à Wembley, contre Alexander Povetkin) et le bouillant challenger au palmarès aussi brillant (24 combats, 23 victoires, dont 20 avant la limite et un nul) que trompeur («Big Baby» n’a affronté que des boxeurs peu côtés).

Reste que le charisme du Britannique face à l’énergie de l’Américain intrigue et fait monter les enchères. Et ce, encore plus depuis que les deux hommes se sont croisés pour la première fois, hier, dans une conférence de presse annonçant leur rencontre.

En effet, au moment du face-à-face, les deux boxeurs se sont pris la tête devant les journalistes, Jarrel Miller repoussant violemment Anthony Joshua.

??? Here's a two-minute highlight video of today's very eventful first press conference for Anthony Joshua vs Jarrell Miller. pic.twitter.com/mPrF0leTXi — Michael Benson (@MichaelBensonn) 19 février 2019

Premier épisode d’une campagne de promotion qui devrait monter en puissance dans les semaines à venir, la confrontation entre les deux hommes n’est pas tout à fait unique en son genre puisque «Big Baby» avait déjà déclaré la guerre au Britannique pendant la présentation de son combat face à Alexander Povetkin.