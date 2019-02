Bölöni et Kaya entendus par la commission ad-hoc de la Pro League

L’entraîneur de l’Antwerp Laszlo Bölöni et le milieu de terrain du FC Malines Onur Kaya ont été entendus mardi à Bruxelles par la commission ad hoc de la Pro League de football. Elle veille au respect des arbitres. Lundi prochain, 25 février, ils connaîtront leur éventuelle sanction.

Le comité de trois membres de la Pro League doit examiner les déclarations de Kaya au sujet du carton jaune contre Union, qui lui coûte sa place en finale de la Coupe. Dans des articles de journaux, il a accusé l’arbitre Laforge d’un «manque d’empathie». Le capitaine de Malines a également suggéré que son équipe a été désavantagée par l’arbitrage depuis l’éclatement du scandale du football truqués en Belgique dans lequel est impliqué le KVM.

Après le match contre le Standard, qui s’est terminé au Bosuil sur un partage 1-1, Bölöni a critiqué la performance de l’arbitre Wim Smet et de l’arbitre vidéo, entre autres à cause du carton rouge pour Lamkel Zé et du 0-1 de Maxime Lestienne, qui après intervention du VAR était approuvé alors que le juge de ligne avait levé son drapeau.

La commission ad hoc, composée de l’ancien entraîneur Ariël Jacobs (65), de l’ancien joueur Gonzague Vandooren (39) et de l’ancien arbitre Alexis Ponnet (78), doit maintenant décider si les déclarations de Kaya et Bölöni étaient inappropriées ou dénigrantes envers les arbitres.

Le comité donnera dans les prochains jours son avis à la Pro League après quoi la sanction pourrait être confirmée par le management de celle-ci, encore cette semaine.

Ils risquent chacun une amende de 5.000 euros.