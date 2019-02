Tous à vélo le 15 mai à Mons: une première réunion ce mercredi soir

De 1997 à 2000, une journée «Tous à vélo» se déroulait à Mons et rassemblait près d’un millier d’élèves. Tous à vélo le 15 mai

Tout le monde à vélo le 15 mai pour aller à l’école, au travail, ou simplement se déplacer à Mons: c’est l’idée que lancent les Cyclistes Gonflés à bloc.

La semaine dernière, la jeunesse montoise se mobilisait pour la première fois massivement à l’occasion des jeudis de l’école buissonnière pour le climat. Une mobilisation à laquelle ont participé les Cyclistes Gonflés à bloc et qui ont proposé aux manifestants d’aller un cran plus loin.

Car manifester, c’est bien, mais poser des gestes concrets pour le climat, c’est mieux. C’est pourquoi ils veulent aller plus loin en initiant le projet «Tous à vélo le 15 mai». Celui-ci vise à transformer l’énergie positive de la manifestation en actes concrets pour la planète. L’idée est simple: inviter tous ceux qui étudient, travaillent ou vivent à Mons à enfourcher leur vélo le mercredi 15 mai.

Les Cyclistes Gonflés lancent donc un double défi. «D’une part, aux jeunes et aux défenseurs du climat pour les inviter à incarner eux-mêmes le changement qu’ils veulent voir dans le monde, comme le recommandait Gandhi. De l’autre, aux autorités pour qu’elles établissent enfin pour le vélo des conditions de circulation dignes de ce nom.»

S’ils sont à l’initiative de l’idée, les Cyclistes Gonflés comptent bien s’effacer au profit d’une large coalition d’associations cyclistes, d’organisations de la société civile, d’élèves, d’enseignant et d’écoles, et ce dès le démarrage du projet. Pour que l’opération soit un accès, elle devra également bénéficier du concours de la police, de la Ville de Mons et de la Région wallonne.

Les cyclistes donnent rendez-vous à toute personne intéressée ce 20 février à l’occasion d’une réunion publique qui se tiendra à 19 h 30 au La du Hautbois (13 rue du Hautbois) à Mons.

Infos: tousavelole15mai@gmail.com. Facebook: tous à vélo le 15 mai