Découvrez le bulletin météo de la planète Mars

InSight s’est posée à la surface de Mars après sept ans de travail et sept mois de voyage. NASA

Connaître la météo sur Mars, c’est à présent possible en quelques clics, a annoncé mardi le Jet Propulsion Laboratory, le centre de recherche spatiale de la Nasa situé à Pasadena, en Californie.

La sonde InSight, qui a atterri sur Mars le 26 novembre, dispose notamment de capteurs qui livrent quotidiennement un bulletin météo sur la planète rouge. Ceux-ci sont désormais relayés par la NASA via internet.

De cette manière, nous apprenons que la température sur Mars (dans la zone d’atterrissage) a fluctué dimanche (selon les dernières informations disponibles) entre -17° et -95° degrés Celsius. On peut aussi lire, sur le site web de l’agence spatiale américaine, des données sur la force et la direction du vent.

InSight s’est posée à la surface de Mars, au mois de novembre dernier, après sept ans de travail et sept mois de voyage. La sonde doit scruter l’intérieur de la planète pour tenter de comprendre l’épaisseur et la composition du sol -de la croûte jusqu’au noyau – dont on ignore s’il est liquide ou solide.