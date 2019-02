(Belga) Le temps sera sec et le ciel partiellement nuageux ce mercredi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Ardenne et 12 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Ce soir et durant la nuit, davantage de champs nuageux arriveront par le sud-ouest, mais le temps restera sec. De la brume ou un peu de brouillard pourra se former par endroits. Les minima se situeront entre -1 degré en Ardenne et 5 ou 6 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest deviendra faible à parfois modéré.