(Belga) Le festival Couleur Café a dévoilé mercredi le nom de nouveaux artistes qui composeront l'affiche de l'édition 2019. Tamino, The Cat Empire et quelques autres autres s'ajoutent à la programmation.

L'artiste africaine Wizkid se produira le vendredi au pied de l'Atomium, tout comme Arp Frique, qui fera "péter l'ambiance avec sa disco funk des Caraïbes", selon les organisateurs, et le rappeur irlandais Kojaque. Le samedi, c'est le belgo-égyptien Tamino qui emmènera le public dans son univers planant et mélancolique. A l'affiche aussi, les deux new-yorkaises de OSHUN. Enfin le dimanche, ce sera au tour du groupe australien, The Cat Empire, qui mélange de façon éclectique les influences jazz, reggae, funk, latino, hip-hop, rock, ska et tzigane. Les congolais KOKOKO! viendront compléter le line-up avec leurs instruments faits maison. Le festival Couleur Café se tiendra du 28 au 30 juin au pied de l'Atomium, à Bruxelles. (Belga)