Les Australiens ont dépensé des milliards en drogue illicite l'an dernier

(Belga) Les Australiens ont dépensé quelque 9,3 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros) en cocaïne, héroïne, ecstasy et méthamphétamine l'an dernier, d'après une analyse des eaux usées.

Au total, 9,6 tonnes de méthamphétamine, 4 tonnes de cocaïne, 1,1 tonne de MDMA (ecstasy) et plus de 700 kg d'héroïne ont été consommés en Australie en 2018, d'après le rapport de la commission criminelle australienne (Australian Criminal Intelligence Commission) présenté mercredi. Ce rapport se base sur l'analyse des eaux usées entre août 2017 et août 2018. Le prix de vente "en rue" est évalué à 9,3 milliards de dollars. La commission a souligné que cette estimation reflète une augmentation de l'usage de "meth" et de cocaïne, tandis que le MDMA et l'héroïne sont en recul dans le pays par rapport à l'année précédente. Les Australiens consacrent des sommes "stupéfiantes" d'argent aux drogues, a commenté le directeur de la commission, Michael Phelan. "C'est de l'argent que les gens pourraient dépenser pour des biens légitimes pour eux et leurs familles." (Belga)