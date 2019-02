Ligue des Champions - Liverpool, malgré la montée d'Origi, tenu en échec par le Bayern Munich

(Belga) Liverpool et le Bayern de Munich se sont neutralisés mardi à Anfield Road (0-0) lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions de football. Liverpool a fait monter au jeu Divock Origi à la 76e tandis que Simon Mignolet a regardé toute la rencontre depuis le banc de touche.

Dans un début de rencontre rythmée, les deux portiers Alisson (Liverpool) et Neuer (Munich) étaient rapidement mis à contribution. À douze minutes du repos, Liverpool héritait d'une grosse opportunité mais Mane, isolé à l'entrée du petit rectangle, plaçait sa frappe à côté du but allemand. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un score de parité. À l'approche de l'heure de jeu, le Bayern Munich se mettait en évidence sur un tir puissant de Gnabry qui flirtait avec la barre transversale (58e). Hormis un autre tir puissant du Munichois James Rodriguez (79e), le manque de précision ne permettait pas aux deux formations de faire la différence. En fin de rencontre, Liverpool n' pas été loin de prendre l'avantage mais la tête de Mane a été repoussée par Neuer sur sa ligne (86e). La manche retour aura lieu le 13 mars prochain (21h00) à l'Allianz Arena de Munich. (Belga)