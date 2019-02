Mission économique au Mexique - Vésale Pharma signe un contrat de 4 millions d'euros avec une société mexicaine

(Belga) La société wallonne spécialisée dans les probiotiques Vésale Pharma a conclu mardi, dans le cadre de la mission économique emmenée par la princesse Astrid au Mexique, un contrat de 4 millions d'euros avec la société mexicaine Grin Laboratorios.

Cet "acteur pharmaceutique majeur au Mexique" assurera la commercialisation d'un des produits phare de la société namuroise, le Bacilac Instant. Voilà qui "ouvre la porte d'un marché important et stratégique" pour Vésale Pharma, se réjouît le CEO Jehan Liénart. "Nous proposerons très rapidement à Grin Laboratorios d'autres solutions probiotiques mises au point par notre société et composant notre gamme de produits de dernière génération." Le Bacilac devrait déjà être disponible au mois de juin dans le pays d'Amérique centrale. Du voyage, le ministre de l'Economie wallon Pierre-Yves Jeholet souligne qu'un tel contrat "prouve à nouveau que la Recherche & le Développement en Wallonie jouissent d'une réputation d'excellence à l'étranger et que la Région peut compter sur ce secteur pour sa croissance et sa création de valeur ajoutée". Installée à Noville sur Mehaigne dans le Namurois, Vésale Pharma emploie actuellement 46 personnes et vend ses produits dans une vingtaine de pays au monde. (Belga)