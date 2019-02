Ligue des Champions - Lyon et Denayer résistent et maintiennent l'espoir face au FC Barcelone

(Belga) L'Olympique Lyonnais a tenu en échec à domicile le FC Barcelone (0-0), mardi, lors du match des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Jason Denayer a disputé toute la rencontre dans l'axe de la défense lyonnaise. Thomas Vermaelen, qui souffre d'une contracture à la jambe droite, n'était pas du voyage avec les Catalans.

L'Olympique lyonnais héritait de la première opportunité grâce à un tir puissant de Terrier repoussé par ter Stegen (9). Dix minutes plus tard, le FC Barcelone répondait par l'entremise de Dembele qui manquait son face à face avec Lopes. En toute fin de première mi-temps, un tir du milieu de terrain catalan Busquets, dévié par Denayer, passait de peu à côté du but lyonnais. Au retour des vestiaires, le FC Barcelone tentait de faire la différence. Suarez était tout proche d'ouvrir le score peu de temps après l'heure de jeu mais un retour salvateur de Dubois sauvait les Lyonnais (63). Messi butait, pour sa part, deux minutes plus tard sur les gants de Lopes avant que Coutinho ne voie son tir fuir le cadre (70). À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le portier lyonnais se mettait une nouvelle fois en évidence sur un tir lointain de Busquets. La manche retour aura lieu au Camp Nou de Barcelone le 13 mars prochain (21h00). (Belga)