Ligue des champions - 1/8es de finale aller: résultats de mardi

Lyon (Fra) - Barcelone (Esp) 0-0 Liverpool (Ang) - Bayern Munich (All) 0-0 - Programme de mercredi: Schalke 04 (All) - Manchester City (Ang) Atletico Madrid (Esp) - Juventus (Ita) Déjà joués: 12 février AS Rome (Ita) - FC Porto (Por) 2-1 Manchester United (Ang) - Paris SG (Fra) 0-2 13 février Tottenham (Ang) - Dortmund (All) 3-0 Ajax Amsterdam (P-B) - Real Madrid (Esp) 1-2 Matchs retour les 5, 6, 12 et 13 mars.