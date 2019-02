Appel Hainaut - Six ans de prison pour un homme qui violait des femmes handicapées

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a confirmé, mardi, une peine de six ans de prison ferme et d'une mise à disposition du Tribunal d'application des peines prononcées par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, contre O.C., condamné pour des viols et des coups portés à des femmes en état de vulnérabilité.

Le 20 juin 2018, une dame qui est handicapée mentale à plus de 66% s'est présentée avec son père au poste de police pour dénoncer des coups portés par celui qui partageait sa vie depuis trois semaines. Des lésions ont été constatées sur son visage, ses membres mais aussi ses parties intimes. Elle a raconté les sévices sexuels dont elle faisait l'objet. Les déclarations de cette dame ont été objectivées par l'examen gynécologique opéré par le médecin légiste.

Une seconde victime a fait état de faits identiques, décrivant le prévenu comme un homme "fou et violent". Lors de l'audience au tribunal correctionnel, elle a déclaré qu'elle avait été victime de viols chaque jour.

L'avocat général avait demandé une peine de huit ans mais la cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, contre cet habitant de Couillet, acquitté pour les coups portés à la première victime.