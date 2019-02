TC Nivelles - Vingt mois de prison avec sursis pour l'exploitation d'un coffee shop à Louvain-la-Neuve

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Ronald D., un habitant d'Etterbeek né en 1992, à vingt mois mois de prison assortis d'un sursis pour la partie de cette peine qui excède la détention préventive déjà subie. Une somme de 28.800 euros lui est confisquée. L'homme louait en 2016 et 2017 un appartement dans la rue du Lac, à Louvain-la-Neuve, où des étudiants étaient payés à l'heure pour vendre de la drogue. Il s'agissait d'un véritable coffee shop avec des jours et des horaires d'ouverture, des tarifs et des publicités sur certains réseaux sociaux.

L'appartement servait uniquement à la vente de drogue et les étudiants payés 10 euros par heure de prestation (ou l'équivalent en stupéfiants pour certains) se succédaient pour satisfaire les clients les lundi, mercredi, vendredi et dimanche soir, entre 20 h et 23 h. Lorsque les policiers sont intervenus, un sondage était en cours auprès des clients - recrutés notamment via un compte Instagram - pour évaluer la rentabilité d'une extension des horaires d'ouverture.

Des étudiants venant de Liège, du Hainaut ou encore du Luxembourg "travaillaient" sur place. Certains ont expliqué que les soirées de vente rapportaient au moins 300 euros, mais qu'on pouvait aller jusqu'à 1.000 euros par soirée. Tous les "employés" étaient en contact avec Ronald D., qui réapprovisionnait le stock et s'assurait de la bonne marche des affaires, via un fil de discussion intitulé "Sauver le monde".

Si la défense de Ronald B qui sollicitait la clémence n'a pas convaincu le tribunal, les autres prévenus qui n'étaient que des petites mains du trafic s'en tirent pour cette fois avec, en fonction de leur rôle respectif, de solides peines de travail ou la suspension du prononcé de la condamnation.