La grand-mère du ministre Jean-Luc Crucke décédée dans sa 107e année

Marcelle Vanloo, la grand-mère du ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke, est décédée quelques semaines avant son 107e anniversaire.

«Elle s’est éteinte, samedi matin, dans sa 107e année. Ma grand-mère nous a élevés mon frère, ma sœur et moi. Nous l’avons remercié et salué, une dernière fois, ce mardi ...... lui laissant rejoindre son étoile jaune dans laquelle reposent son mari, le pharmacien Gutmann, et leur fils Ivan.

Good Bye Grany… see you later», c’est en ces termes que le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke, rend un poignant hommage à sa grand-mère maternelle décédée en l’hôpital de Renaix, ce samedi.

C’est aussi dans cette dernière ville qu’elle avait poussé son premier cri quatre jours avant le naufrage du Titanic, le 10 avril 1912.

«Si certains diront que la longévité est liée aux gènes et à l’hérédité, d’autres insistent davantage sur l’hygiène de vie irréprochable de celle qui continue d’être très appréciée à Renaix où elle a tenu, durant plus de quarante ans, une pharmacie avec son mari, Joseph Gutmann», écrivions-nous en 2012 lors de la célébration de son centenaire.

Marcelle Vanloo était aussi une grande sportive, appréciant tout particulièrement le hockey et le football.

«Lorsqu’elle a obtenu le droit de vote, nous a confié Jean-Luc Crucke, elle répétait toujours qu’elle n’avait pas besoin d’une deuxième voix pour aller voter. Elle voulait affirmer par là son caractère féministe, ce qu’elle était bien avant l’heure…»

Jean-Luc Crucke a été particulièrement affecté par la disparition de cette grand-mère qu’il admirait pour sa vivacité d’esprit, son dynamisme son altruisme.

Nous lui adressons ainsi qu’à toute sa famille nos sincères condoléances.