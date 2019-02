Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 20 février

Une oreille fine, des boutons d’acné, un anniversaire, un écrivain raté et, surtout, le tout dernier film de Robert Redford: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 20 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Le chant du loup

Drame d’Antonin Baudry. Avec François Civil, Omar Sy et Reda Kateb. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Suite à une bavure de l’équipage d’un de ses sous-marins, la France doit se préparer à une attaque nucléaire.

Ce qu’on en pense

Une immersion dans le monde de la sécurité militaire précise et haletante. Un des films français les plus ambitieux de ces dernières années.

La critique complète

Eighth Grade

Comédie de Bo Burnham. Avec Elsie Fisher et Daniel Zolghadri. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Les dernières semaines de collège de Kayla, une ado banale, en quête désespérée de copains avec qui se pavaner.

Ce qu’on en pense

Portrait hilarant des ados modèle smartphone. On a mal pour elle, mais en même temps, c’est tellement bon de rire de ces malaises futiles.

La critique complète

The old man and the gun

Comédie dramatique et policière de David Lowery. Avec Robert Redford, Sissy Spacek et Tika Sumpter. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

L’histoire vraie d’un braqueur de 78 ans, accro aux braquages et aux évasions.

Ce qu’on en pense

Un film aussi séducteur que son protagoniste: un peu trop sentimental mais d’une grande finesse! Avec élégance et lenteur, cette œuvre semble dire au revoir à Robert Redford, une figure du cinéma qui a traversé les générations.

La critique complète

Fatwa

Drame de Mahmoud Ben Mahmoud. Avec Ahmed Hafiane et Ghalia Ben Ali. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Un père découvre que son fils, mort dans un accident, faisait partie d’un groupe d’extrémistes musulmans.

Ce qu’on en pense

L’enquête donne un rythme à ce film à thèse, qui se met au service de son sujet. Une interpellante interrogation des pratiques de l’islam.

La critique complète

Deux fils

Comédie dramatique de Félix Moati. Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde et Mathieu Capella. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Joachim et son petit frère Ivan assistent à la crise existentielle de leur père alors qu’eux-mêmes sont en plein doute.

Ce qu’on en pense

Le ton «mélancomique» fait mouche, mais le scénario décousu fait légèrement boiter ce premier film de Félix Moati.

La grande aventure Lego 2

Film d’animation de Mike Mitchell. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Une nouvelle menace plane sur Bricksburg avec l’invasion des terribles… Duplos. Brrr.

Ce qu’on en pense

Emmet, Lucy, Batman et leurs potes se retroussent les manches pour défendre leur bout de gras, et nous (re)faire rire à coup de clins d’œil à la pop culture. Moins virtuose, toutefois, que le numéro 1.

Black Snake

Comédie de Thomas Ngijol, avec lui-même. Durée: 1 h 22.

Ce que ça raconte

De retour chez son grand-père en Afrique, un glandeur inutile se fait mordre par un serpent et obtient les super-pouvoirs de Black Snake.

Ce qu’on en pense

Une succession de saynètes sans queue ni tête. Pas drôle et absurde, dans le sens le plus péjoratif du terme.

Happy Birthdead 2 you

Film d’horreur de Christopher Landon. Avec Jessica Rothe et Phi Vu. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Une étudiante se retrouve de nouveau poursuivie par un tueur dans une boucle temporelle.

Ce qu’on en pense

Si ce deuxième opus essaie bêtement de ressembler à son prédécesseur sans vraiment y arriver, son potentiel comique reste heureusement intact.

Les ritournelles de la Chouette

Film d’animation d’Anaïs Sorrentino, Célia Tisserant, Célia Tocco, Frits Standaert & Jérémie Mazurek. Durée: 0 h 50.

Ce que ça raconte

Comme chaque année, la Chouette d’Arnaud Demuynck vient nous livrer cinq courtes histoires animées destinées aux tout-petits.

Ce qu’on en pense

Des histoires d’escargot, de tortue, de tailleur de pierre, le tout combiné dans un ensemble bourré d’une poésie simple et jolie.