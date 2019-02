Tour d’Oman | Greg Van Avermaet: «J’ai manqué d’agressivité dans le sprint»

«On avait tout prévu, tout planifié, et pourtant on a perdu», pestait encore Van Avermaet. Photo News/Luca Bettini/BettiniPhoto

À nouveau déçu, le champion olympique Greg Van Avermaet, deuxième mardi de la quatrième étape du Tour d’Oman cycliste, la plus courte de l’épreuve (131 kilomètres), après avoir fini troisième la veille.

Greg Van Avermaet (CCC Team) estimait en arrivant à Oman qu’il avait trois chances d’enlever une étape, les quatre premiers jours, mais a été les trois fois devancé par Lutsenko ou Colbrelli.

«Nous étions pourtant la seule équipe qui avait un plan aujourd’hui. On a vraiment tout fait pour l’emporter, tout essayé, ça été très dur. Cela aurait été super si on avait réussi à aller au bout», a expliqué notre compatriote, désormais 2e au général à 14 secondes de Lutsenko. «C’est râlant…»

«Il fallait quelqu’un de l’équipe devant, et ce fut Nathan (Van Hooydonck, NDLR). On a même cru que cette échappée allait tenir jusqu’à l’arrivée. Il fallait aussi imposer un haut tempo dans les montées pour faire lâcher prise aux sprinters. Une opération dont la réussite n’a été que partielle. Certains, dont Colbrelli, se sont en effet accrochés…»

Sonny Colbrelli a remporté sa première victoire de la saison. Photo News/Luca Bettini L’Italien, qui a remporté sa première victoire de la saison, était lui radieux.

«Bahrain Merida et CCC ont vraiment bien travaillé. J’ai lancé le sprint et j’ai vraiment été chanceux. L’étape a été très dure. Mais cette victoire est importante, car c’est la première pour mon équipe. Et à titre personnel, cela m’apporte de la confiance en vue des classiques»

«On avait tout prévu, tout planifié, et pourtant on a perdu», pestait encore Van Avermaet. «J’ai manqué d’agressivité et même de jugement dans le sprint. J’ai laissé un trou en espérant que quelqu’un d’autre allait le combler, alors que c’est moi qui aurais dû m’en charger. Colbrelli a lui plongé vers la ligne comme un vrai sprinter, et m’a piégé en me débordant. Désormais mes chances de victoire sont bien minces, même si je compte m’accrocher demain (mercredi, NDLR) dans cette Montagne verte (Green Mountain). Mais bon, je ne me fais pas trop d’illusions car cette montée est interminable. Je ferai de mon mieux car il n’y a pas tellement de réels grimpeurs. Je vais me tester sans trop m’occuper du classement général…»

Quant à Van Hooydonck, repris par la meute à quelques hectomètres de l’arrivée, il se montrait philosophe.

«Dommage, mais c’est la course», déplorait-il en effet. «On a fait ce qu’on a pu. J’y croyais vraiment et me sentais très nerveux. C’était en effet la première fois que j’étais aussi près d’une victoire. Mais il y aura d’autres occasions comme celle-là lors des prochaines semaines…»

Classement de la quatrième étape

1. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrein-Merida), les 131 km en 3h17: 09

(moyenne: 39,87 km/h)

2. Greg Van Avermaet (Bel) m.t.

3. Clément Venturini (Fra)

4. Ryan Gibbons (AfS); 5. Alexander Kristoff (Nor); 6. Benjamin Declercq (Bel); 7. Iuri Filosi (Ita); 8. Baptiste Planckaert (Bel); 9. Milan Menten (Bel); 10. Jesus Herrada (Esp); 11. Davide Ballerini (Ita); 12. Alexey Lutsenko (Kaz); 13. Bryan Coquard (Fra); 14. Rui Costa (Por); 15. Sven Erik Bystrom (Nor); 16. Enrico Battaglin (Ita); 17. Domenico Pozzovivo (Ita); 18. Eliot Lietaer (Bel); 19. Elie Gesbert (Fra); 20. Jan Polanc (Sln)… 22. Stijn Steels (Bel); 27. Steff Cras (Bel); 28. Thomas Degand (Bel); 37. Oliver Naesen (Bel); 43. Bart De Clercq (Bel); 45. Julien Mortier (Bel); 47. Nathan Van Hooydonck (Bel) 0:13; 57. Jérôme Baugnies (Bel) 0:36; 60. Gijs Van Hoecke (Bel) 0:40; 72. Piet Allegaert (Bel) 5:09; 74. Kenneth Van Rooy (Bel) 5:46; 78. Kenny Dehaes (Bel); 83. Guillaume Van Keirsbulck (Bel) 7:57; 84. Jenthe Biermans (Bel); 85. Stijn Vandenbergh (Bel); 87. Emiel Planckaert (Bel); 92. Arjen Livyns (Bel); 93. Preben Van Hecke (Bel); 94. Amaury Capiot (Bel); 113. Lionel Taminiaux (Bel) 12:52; 119. Kris Boeckmans (Bel); 120. Boris Valléee (Bel)

Le classement général

1. Alexey Lutsenko (Kaz/Astana Pro Team) en 14h54: 46

2. Greg Van Avermaet (Bel) à 0:14

3. Jesus Herrada (Esp) 0:18

4. Rui Costa (Por) 0:24; 5. Domenico Pozzovivo (Ita) 0:27; 6. Eliot Lietaer (Bel) 0:29; 7. Ryan Gibbons (AfS) 0:30; 8. Elie Gesbert (Fra) 0:34; 9. Quentin Pacher (Fra); 10. Oliver Naesen (Bel); 11. Jacques Janse Van Rensberg (AfS) 0:38; 12. Steff Cras (Bel) 0:40; 13. Jan Polanc (Sln) 0:41; 14. Iuri Filosi (Ita) 0:42; 15. Brandon McNulty (USA); 16. Fabien Doubey (Fra) 0:51; 17. Matteo Fabbro (Ita) 1:06; 18. Lukasz Wisniowski (Pol) 1:08; 19. Benjamin Declercq (Bel) 1:20; 20. Mathias Frank (Sui) 1:29… 33. Thomas Degand (Bel) 6:14; 37. Baptiste Planckaert (Bel) 6:55; 38. Julien Mortier (Bel) 7:07; 40. Milan Menten (Bel) 7:36; 48. Stijn Steels (Bel) 9:56; 52. Gijs Van Hoecke (Bel) 11:02; 53. Nathan Van Hooydonck (Bel) 11:18; 58. Amaury Capiot (Bel) 13:39; 60. Stijn Vandenbergh (Bel) 14:42; 65. Kenneth Van Rooy (Bel) 16:07; 67. Guillaume Van Keirsbulck (Bel) 16:31; 68. Bart De Clercq (Bel); 71. Jenthe Biermans (Bel) 17:48; 75. Piet Allegaert (Bel) 18:11; 78. Arjen Livyns (Bel) 19:24; 90. Kenny Dehaes (Bel) 24: 28; 98. Jérôme Baugnies (Bel) 27: 41; 103. Preben Van Hecke (Bel) 31: 12; 114. Lionel Taminiaux (Bel) 37: 17; 115. Emiel Planckaert (Bel) 38: 01; 118. Kris Boeckmans (Bel) 43: 03; 120. Boris Vallée (Bel) 43: 41