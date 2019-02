Escaut classic motor News: une revue pour les passionnés d’oldtimers

Née de la rencontre entre deux Tournaisiens passionnés d’oldtimers, la revue «Escaut classic motor news» est éditée à 4 000 exemplaires.

Olivier Deplechin est photographe (et aventurier) et Clément Deleu, cuisiniste (et dessinateur).

Tous deux partagent une passion commune pour les belles mécaniques, et plus spécifiquement pour les oldtimers.

Avec la complicité du Ramch, ils ont mis sur pied, dans le Tournaisis, un «oldtimer breakfast», sur le modèle d’une manifestation similaires organisée en différents endroits de la planète et qui consiste, tout simplement, à permettre aux passionnés de voitures anciennes de se rassembler régulièrement pour partager leur passion. Organisé les deux années précédentes à Mont-Saint-Aubert, le prochain rassemblement se déroulera au square Bonduelle, en plein centre de Tournai, le dimanche 23 avril prochain. Comme les années précédentes, il se reproduira chaque troisième dimanche du mois jusqu’en octobre, entre 9 h et midi (en principe au même endroit).

Même si vous ne possédez pas d’ancêtre, vous pouvez bien entendu vous rendre sur place pour le seul plaisir des yeux; une trentaine de véhicules de 30 ans d’âge ou plus prenant généralement part à ce type de rassemblement.

Une revue de passionnés

La passion commune qui a créé de solides liens entre nos deux Tournaisiens - Olivier et Clément - est à l’origine d’une autre initiative qui en sera à sa seconde édition cette année. Il s’agit de la rédaction d’un magazine d’une quarantaine de pages au titre évocateur: «Escaut Classic Motor News». Celui-ci est distribué gratuitement aux différents passionnés.

Il s’agit d’une revue annuelle dont la sortie est programmée en février et dans laquelle on retrouve essentiellement des reportages sur les rassemblements et rallyes, principalement en Hainaut et dans le Nord de la France, organisé durant la saison précédente. Sans oublier les grands salons nationaux et internationaux consacrés aux oldtimers. Le tout agrémenté de photos de qualité.

Une équipe de 6 personnes gravite autour des deux concepteurs de la revue pour leur prêter main forte. Notamment pour la recherche de sponsors qui permettent d’assurer la gratuité du magazine. Ce dernier connaît un succès croissant; édité à 3 000 exemplaires pour sa première sortie, il en compte 1 000 de plus (soit 4000) pour la seconde édition.

ECM News, c’est aussi une page Facebooksur laquelle ont peut retrouver le calendrier des grands événements et un site Internet (https : www.ecmnews.net/) où vous trouverez les différents sites où la revue est disponible.