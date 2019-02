C’est une mauvaise nouvelle pour les Bruxellois qui ne partent pas en vacances cet été: la piscine de Sportcity, à Woluwe-Saint-Pierre, doit être vidangée. De nouvelles chaudières y seront installées.

La piscine olympique de Woluwe-Saint-Pierre sera fermée cet été. Le bassin de Sportcity doit en effet subir des travaux de rénovation: c’est la chaufferie qui sera remplacée. Les travaux doivent durer trois mois.

Concrètement, les chaudières des années 70 et 90 seront remplacées par des chaudières gaz à condensation. «Ces nouvelles installations d’une puissance de 2.000 kW – contre 3.200 kW actuellement – permettront de réduire la facture de gaz de 25% (soit 40.000€ d’économie par an) et de diminuer les émissions de C02 de 151 tonnes par an», calcule la Commune dans un communiqué.

Ces travaux de grandes ampleurs auront un impact à la fois sur la piscine et sur le Centre Scolaire Eddy Merckx (ITSSEP) et le hall de tennis. Les 3000 m3 d’eau du bassin étant chauffés par cette chaufferie, la piscine devra en effet être entièrement vidangée. De même, l’installation d’une chaudière indépendante à l’ITSSEP privera l’école d’eau chaude pendant la durée des travaux. Enfin, le hall tennis, actuellement équipé d’aérothermes à air chaud, verra ses installations se moderniser par des radiants à gaz placés au plafond.

«Fermer la piscine en plein été est une décision difficile. Mais la piscine est indispensable aux écoles et aux clubs qui en ont besoin durant l’année scolaire. Nous n’avons donc pas d’autre choix», argue Benoît Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre (cdH).

Woluwe-Saint-Pierre rappelle qu’en 2016 déjà, d’importants travaux visant à limiter la consommation d’énergie de Sportcity ont eu lieu: placement de panneaux photovoltaïques et installation d’un éclairage 100% LED dans la piscine.