Rappel des mini-salamis de la marque Delhaize 365 pour présence possible de salmonelle

Delhaize, en accord avec l’Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), demande à ses clients de rapporter en magasin le produit «mini-salami» de la marque 365, communique mardi la chaîne de distribution. La présence de salmonelle a en effet été décelée dans ces produits.

Les mini-salamis visés sont contenus dans des sachets de 2x25G, ils affichent le code EAN 5400601356783 et la date de péremption du 05/10/2019. Ils font partie du lot L9038023.

Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont les suivants: fièvre, crampes abdominales et diarrhée, et cela dans un délai de 6 à 72 h après la consommation de l’aliment contaminé. Le risque d’infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Les personnes qui ont consommé les mini salamis de la marque 365 et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant, indique Delhaize.