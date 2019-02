Le couturier Karl Lagerfeld est décédé à 85 ans: disparition d’un géant de la mode et de la provoc

C’est l’une des plus grandes figures de la mode qui s’est éteinte ce mardi. Karl Lagerfeld, star planétaire de la haute couture, est décédé à l’âge de 85 ans.

Le couturier Karl Lagerfeld est mort mardi matin à l’âge de 85 ans à l’hôpital américain de Neuilly, où il avait été hospitalisé d’urgence lundi.

Cheveux blancs tenus par un catogan, lunettes noires, hauts cols de chemise amidonnés, doigts couverts de bagues et débit de mitraillette: le couturier allemand à l’allure de marquis rock’n roll était reconnaissable entre tous.

On savait le directeur artistique de Chanel fatigué ces dernières semaines. Il avait d’ailleursété absent lors des derniers défilés Chanel. Un fait inédit car la star planétaire n’avait jamais manqué, depuis ses débuts chez Chanel en 1983, un défilé, ni de saluer le public ensuite.

1979 Reporters / DPA Elu «styliste le plus influent des 25 dernières années», Karl Lagerfeld aura marqué de son empreinte la mode. Même s’il maintenait un mystère sur son âge, Karl Lagerfeld a avoué en 2013 être né en 1935 à Hambourg.

C’est à 16 ans après avoir assisté à un défilé de Christian Dior, en compagnie de sa maman, qu’il décide de se lancer dans la mode.

Dans les années 50, ils débarquent à Paris, et il deviendra l’assistant de Pierre Balmain en 1955. En parallèle, il travaille comme indépendant tout en développant d’autres collections pour Chloé et Fendi. Et c’est en 1983 qu’il est nommé directeur artitisque chez Chanel.

Des défilés spectaculaires

Homme de son temps, il signait des défilés aux mises en scène spectaculaires, reconstituant sous la verrière du Grand Palais tantôt une plage plus vraie que nature, tantôt les quais de Seine avec les boîtes de bouquinistes ou une forêt enchantée qui faisaient un tabac sur les réseaux sociaux.

Il savait mieux que personne capter l’air du temps. Comme en 2004 quand il avait dessiné une collection pour le géant suédois du prêt-à-porter H&M, une démarche ensuite imitée par de nombreux créateurs.

Le «Kaiser» avait aussi le talent de faire émerger des mannequins stars: la Française Inès de la Fressange, qui signe un contrat d’exclusivité avec Chanel en 1983, mais aussi l’Allemande Claudia Schiffer, la Britannique Cara Delevingne ou encore Lily-Rose Depp.

Son goût de la provocation et des polémiques

Outre ses talents incroyables de couturier ( et de photographe) , Karl Lagerfeld était connu pour ses prises de position polémique que ce soit sur la fourrure, le mouvement Balance ton porc ou encore les femmes rondes. Selon lui, les femmes rondes n’avaient pas leur place dans la mode. «Personne ne veut y voir des femmes rondes», avait-il affirmé en qualifiant d’absurde le débat sur la trop grande maigreur des mannequins.