Meurtre de Christian Bonnet à La Louvière: «Il le frappait comme un punching-ball. J’ai crié à mon fils qu’il allait le tuer»

Des témoins de l’agression de Christian Bonnet à La Louvière ont été entendus par la cour d’assises du Hainaut dans le cadre du procès de Jonathan Lévêque, accusé de meurtre et de vol. Le soir des faits, l’accusé aurait passé à tabac la victime, décédée le lendemain d’une hémorragie interne.

A.M. et son fils, des témoins directs de l’agression de Christian Bonnet le 14 décembre 2014 à La Louvière, ont été entendus ce mardi par la cour d’assises du Hainaut dans le cadre du procès de Jonathan Lévêque, accusé de meurtre et de vol. Le soir des faits, peu avant 22h, l’accusé aurait passé à tabac la victime, décédée le lendemain à l’hôpital d’une hémorragie interne.

Selon le récit d’A.M. face aux jurés, elle était en train de fumer au deuxième étage de son appartement, le 14 décembre 2014 au soir, peu avant 22h00. Elle a vu le début de la scène de coups depuis la fenêtre. «Il le frappait comme un punching-ball. J’ai crié à mon fils qu’il allait le tuer».

«Des coups qui ressemblaient à des coups de marteau»

M.M., le fils, est alors sorti. Il connaissait Jonathan pour avoir travaillé avec lui à la SPA de La Louvière et a tenté de le raisonner, en vain. «Je l’ai vu se jeter sur lui et il lui a porté des coups qui ressemblaient à des coups de marteau. Il avait vraiment la haine. Inconsciente, la victime n’aurait pas pu riposter», raconte M.M.

Sa maman est sortie à son tour. «Il frappait fort, c’était violent. À chaque coup, la personne tombait par terre. Je lui ai dit d’arrêter car il allait le tuer. Il me répondait que c’était à cause de lui que c’était fini avec sa femme. Il le prenait par le col, lui parlait et sa tête cognait à chaque fois sur le sol. La victime était comme une marionnette, elle m’a regardée mais n’a jamais essayé de se relever», raconte cette dame.

«D’autres personnes qui sont passées par là n’ont pas eu le courage d’intervenir»

L’intervention des deux personnes a été saluée par Me Jérémie Berger, avocat des parties civiles. «D’autres personnes qui sont passées par là n’ont pas eu le courage d’intervenir», dit-il. Leur présence a été une petite lueur d’espoir pour la victime.

Quelques minutes avant cette scène de violence extrême, Jonathan et Christian se trouvaient chez E.I.F., troisième témoin de la journée. Il les avait croisés devant un magasin, l’après-midi, et les avait invités chez lui. «Ils se disputaient dans l’appartement. J’ai essayé de calmer Jonathan mais il ne se calmait pas, il le traitait de tous les noms. J’ai proposé à Christian de passer la nuit chez moi mais le dialogue était de plus en plus virulent».

E.I.F. a confirmé ce mardi aux assises que les deux hommes étaient dans un état d’ivresse avancé, comme ont pu le constater les deux premiers témoins. «Christian n’était pas à l’aise», dit-il. Jonathan a ensuite emmené Christian dehors «pour lui régler son compte». Le témoin ajoute que Jonathan voulait que Christian l’accompagne pour discuter.

M.V., ex-compagne de Jonathan Lévêque, a reçu la visite de l’accusé après la scène de coups. «Il est arrivé avec un essuie plein de sang autour de la main, il était énervé. Il m’a dit: je crois que j’ai fait une bêtise. Il m’a dit qu’il s’était battu, qu’il était tombé dans un double vitrage et qu’il en avait cassé un des deux».

M.V. confirme que discuter de ses parents est un sujet tabou pour lui. «Avec l’alcool, cela fait monter la pression. Il sentait l’alcool, comme souvent». Lundi, l’accusé avait déclaré qu’il avait pété un plomb car Christian avait insulté ses parents.

M.V. a déclaré qu’elle n’avait jamais été frappée par l’accusé durant leur vie commune, Jonathan se montrant même parfois comme un papa de substitution pour sa fille. «Il a fait une grosse connerie mais il n’a pas eu l’intention de tuer Christian. C’est lui qui est allé le chercher sous un arbre et qui l’a invité chez lui. Hélas, son gros problème est l’alcool. Sa vie n’a pas été facile, il n’a pas connu son papa, sa mère a sombré dans l’alcool. Il a été livré très rapidement à lui-même».

En décembre 2014, Jonathan Lévêque vivait avec C.D., toujours SDF. Cette dame l’accompagnait ce jour-là. Elle confirme que E.F. les a invités à passer chez lui après la fermeture du magasin où ils faisaient la manche. «Christian a commencé à nous insulter, moi de pute et lui de fils de pute. Des trucs qu’il ne faut pas lui dire. Il était déjà loin dans l’alcool et agressif en paroles. On a essayé de le calmer. J’ai voulu partir mais Jonathan n’a pas voulu».

Elle a finalement pris la fuite «avant qu’il ne se passe quelque chose». Elle craignait une dispute violente mais ce fut ensuite un déchaînement de violence. Plus tard, elle a retrouvé Jonathan chez M.V. «Il m’a juste dit qu’il avait porté des coups à Christian, sans plus».