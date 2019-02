Un temps de plus en plus printanier au fil de la semaine

Larges éclaircies, nuages cumuliformes et voiles d’altitude sont au menu de l’après-midi de mardi, sous des températures de 6-7 degrés en Hautes Fagnes, jusqu’à 10-11 degrés en plaine. Le vent d’ouest-sud-ouest, modéré, s’affaiblira en soirée alors que le temps restera sec, indique l’IRM.

Le mercure devrait se situer entre 0 et 5 degrés durant la nuit, avec un vent faible à parfois modéré soufflant depuis le sud-ouest puis le sud-sud-ouest.

Le temps sec restera de mise pour la journée de mercredi, puis en soirée et durant la nuit, même si le ciel sera partiellement nuageux. Des températures de 7 à 12 degrés sont attendues au plus chaud de la journée.

Le temps se fera encore plus doux jeudi, avec des maxima de 9 à 14 degrés et même l’apparition du soleil. L’évolution vers davantage de douceur et de soleil se poursuivra vendredi.