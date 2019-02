Procès de l’attentat au Musée juif de Belgique: Nemmouche arrêté avec «tout l’attirail de l’auteur» et «tout l’attirail de l’éclaireur»

Pour l’avocat François Koning, conseil des proches de Dominique Sabrier, l’élément le plus accablant est l’arrestation de Mehdi Nemmouche à Marseille le 30 mai 2014 en possession de divers objets qui le relient à l’attentat.

«On trouve Mehdi Nemmouche en possession de deux choses fondamentales: d’un côté tout l’attirail de l’auteur et de l’autre côté tout l’attirail de l’éclaireur, celui qui a fait le repérage au Musée juif la veille», a souligné Me François Koning, conseil de la partie civile, ce mardi matin devant la cour d’assises de Bruxelles.

Me Koning a exposé tous les éléments qui, selon lui, sont des preuves de la culpabilité de Mehdi Nemmouche.

Pour l’avocat, l’élément le plus accablant est l’arrestation de Mehdi Nemmouche à Marseille le 30 mai 2014 en possession de divers objets qui le relient à l’attentat.

«On trouve Mehdi Nemmouche en possession de deux choses fondamentales: d’un côté tout l’attirail de l’auteur - les armes, les munitions, la veste bleue, la casquette - et de l’autre côté tout l’attirail de l’éclaireur, celui qui a fait le repérage au Musée juif la veille - le costume et les chaussures à bandes blanches. Pas de chance pour lui, on voit sur les images de vidéosurveillance du musée que l’auteur et l’éclaireur portent tous deux les mêmes chaussures, celles à bandes blanches, avec lesquelles Mehdi Nemmouche est arrêté», a détaillé Me Koning.

«En ce qui concerne l’ADN, on va découvrir sur la veste bleue exclusivement l’ADN de Mehdi Nemmouche. Et l’expert l’a souligné: on a bien porté la veste vu la quantité d’ADN trouvée. On retrouve aussi son ADN sur la détente, le levier d’armement, la crosse et l’intérieur du couvercle de culasse du revolver. L’ADN ne peut se retrouver là que quand on nettoie l’arme, a dit l’expert. Ça finit par confondre Mehdi Nemmouche! Et l’expert Deforce a bien expliqué que l’absence d’ADN n’était pas significative alors que la présence d’ADN l’est. Aucune explication n’a été donnée par Mehdi Nemmouche sur la présence de son ADN. La seule qu’il a donnée était un mensonge - le vol des affaires du tueur dans une voiture - ce que la défense a reconnu», a poursuivi Me Koning.

L’avocat a encore rappelé que les empreintes du pouce gauche et du médius droit de Mehdi Nemmouche avaient été retrouvées sur le barillet du revolver, correspondant à la gestuelle de chargement de l’arme.

«C’est accablant et ça continue comme ça», a commenté Me Koning, avant de reprendre son exposé après une brève interruption.