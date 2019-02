Plateformes de trading en ligne: gare aux arnaques

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a adressé une mise en garde mardi contre les activités de plusieurs plateformes en ligne, proposant des produits d’investissement qui ne sont plus autorisés en Belgique comme des options binaires, des produits forex et/ou des CFD.

La FSMA déconseille fortement de donner suite aux offres de services financiers émanant de 365 Markets (Trustnet Ltd), CFDS100.com (Trsystem Limited), FXG Trade (Capital FXG Ltd/Nordic Pearl Ltd), HybridReserve (Singlebell LTD/SingleBell OU) et PBN Capital (Capital Tech Ltd/Pbox Ltd).

Les consommateurs ayant investi auprès de ces sociétés n’ont jamais récupéré leur argent, souligne le régulateur qui rappelle que, depuis l’été 2016, aucune société d’investissement n’est autorisée à commercialiser activement des options binaires, de même que certains produits forex et CFD, sur le territoire belge.