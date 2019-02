Attentat au Musée juif de Belgique: «Elle voit toute la scène, elle essaie de pousser sur ce bouton d’alerte... Des secondes qui durent une éternité»

«Les deux accusés ont gravement et abondamment menti (...), encore devant vous, avec un culot inouï»

Me François Koning, conseil de la famille de Dominique Sabrier, a rappelé aux jurés de la cour d’assises de Bruxelles qu’on leur demandait de se prononcer sur la culpabilité des accusés Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer au-delà de tout doute raisonnable, mais qu’il n’y a jamais de preuve parfaite. «Il peut rester une parcelle de doute. Ne tenez pas compte du doute déraisonnable que (la défense) va vous vendre de l’autre côté de la barre», a-t-il plaidé mardi matin.

Me Koning a poursuivi sa plaidoirie en soulignant que les accusés ne s’étaient pas retrouvés dans le box par hasard.

Deux juridictions professionnelles - la chambre du conseil et la chambre de mises en accusation - se sont déjà penchées sur les faits. Elles ont conclu qu’il s’agissait d’un assassinat terroriste et qu’il existait des indices de culpabilité suffisants pour renvoyer Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer devant la cour d’assises, a rappelé l’avocat.

Ce dernier a insisté sur le fait que cette décision n’avait pas été prise «à la légère». «Elles n’ont pas jugé aveuglément, sans réfléchir», a insisté Me Koning.

Mounir Attallah était aussi inculpé, mais il a été décidé qu’il ne devait pas être renvoyé devant la cour. En outre, plusieurs personnes qui auraient pu être poursuivies - l’ami de Mehdi Nemmouche, la jeune femme dont le téléphone a été utilisé pour appeler Nacer Bendrer... - ne l’ont pas été, a souligné le pénaliste, qui y voit une preuve que le dossier a bien été instruit à charge et à décharge.

Si trois douaniers «envoyés par la providence» n’étaient pas montés dans le bus à Marseille pour effectuer un contrôle de routine, lors de l’arrestation de Mehdi Nemmouche, il y aurait eu bien d’autres personnes en train de pleurer des victimes, a encore dit Me Koning.

«Les suspects ont le droit de mentir et de se taire, mais vous avez le droit et le devoir de ne pas les croire», a-t-il adressé aux jurés. «Les deux accusés ont gravement et abondamment menti (...), encore devant vous, avec un culot inouï.»