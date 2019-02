Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

Former les enseignants du secondaire à réagir à une attaque; des centaines de haies saccagées; d’une banque au one-woman-show; les apparts les plus chers de Wallonie... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 19 février.

1

Former les enseignants du secondaire à réagir à une attaque

La zone de police de Hesbaye va former les enseignants du secondaire à réagir à une attaque. Pour adopter le bon réflexe.

On a encore tous en mémoire cette attaque terroriste à Liège. C’était il y a moins d’un an. 800 élèves de l’athénée Léonie de Waha avaient été sortis en urgence de leur école alors que l’assaillant s’y était réfugié. Le directeur de l’établissement avait avoué que l’évacuation rapide de ses étudiants avait été possible grâce au sang-froid dont avaient fait preuve l’équipe éducative et les élèves.

Cette réaction des enseignants a permis d’éviter une catastrophe. Et André Jamers, chef de corps à la zone de police de Hesbaye, en est bien conscient. Il a ainsi eu l’idée de conscientiser les directions et les enseignants des écoles secondaires de Waremme, dans un premier temps. Une sensibilisation aux interventions amok, d’intrusion de personnes malveillantes, explique-t-il. Amok, un nom d’origine malaisienne, désigne le comportement d’un meurtrier qui tue un grand nombre de personnes par vengeance.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

Farah: D’une banque au one-woman-show

La journée, Farah est marketing manager dans une banque. Le soir, elle fait marrer les salles avec son premier spectacle, Résiste. À 30 ans, la Belge a ressenti l’envie de monter sur scène et a poussé la porte du Kings of Comedy Club, juste pour voir ce que ça pouvait donner. Trois ans plus tard, Farah a trouvé son public, avec un humour piquant, taclant aussi bien le racisme que l’homophobie ou les tampons.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

Modave: des centaines de haies saccagées

Mi-décembre, des centaines de mètres de haies remarquables ont été rasées dans le hameau d’Outrelouxhe, une destruction d’une ampleur telle que les riverains ont contacté le DNF (département de la Nature et des Forêts) pour constater les faits, arrêté les travaux et dressé un procès-verbal.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

Arlon: un vaste chantier pour faire rouler les trains à 160 km/h

Infrabel investit 33 millions d’euros en gare d’Arlon dans le cadre de la modernisation de l’infrastructure ferroviaire.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

1,4 million d’euros pour des radars à Mons

La grande offensive contre les fous du volant se prépare à Mons. 25 radars fixes vont être prochainement installés.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

PHOTOS | Virelles: impressionnante sortie de route

Hier soir, peu après 23h, les pompiers de la zone Hainaut-Est ont été appelés pour un accident de la route assez spectaculaire, survenu au lieu-dit «Le déversoir du lac» à la sortie de la localité de Virelles (Chimay).

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

DOSSIER| Brabant wallon: le prix moyen des apparts a diminué mais il reste le plus élevé de Wallonie

En 2018, si le prix moyen des maisons a augmenté par rapport à 2017 en Brabant wallon, celui des appartements a baissé. Mais acheter un bien coûte toujours plus cher ici qu’ailleurs en Wallonie.

«Comme l’année dernière, nous devons constater que le Brabant wallon, plus que jamais, est une province qui se distingue dans le paysage immobilier belge et qui reste une des plus chère du pays», constate la Compagnie des notaires de la province du Brabant wallon, à l’occasion de la Semaine de l’immobilier.

Pourquoi? La présence de l’UCLouvain, son parc scientifique et les cités-dortoirs l’entourant, notent les notaires. «C’est là où se trouve la prospérité de la province et de la Wallonie. Cela attire des scientifiques et des personnes à fort pouvoir d’achat, ce qui fait augmenter les prix et les autochtones ont du mal à suivre», souligne Jean-Paul Mignon, notaire à Ittre.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

Le Sporting Anderlecht veille à la bonne conduite

Au lendemain du succès à l’Antwerp, c’est un Marc Coucke jovial et détendu, qui est arrivé au stade Constant Vanden Stock pour y présenter le partenariat du Sporting avec l’assureur Allianz. Le but de la campagne «Drive Safely»: sensibiliser à la conduite préventive avec pour finalité de diminuer le nombre d’accidents en Belgique et améliorer la sécurité.

«En établissant cette collaboration avec Allianz, Anderlecht a décidé de ne plus se positionner exclusivement en tant que club de football, mais aussi comme une institution visant à inspirer et à sensibiliser la population et les entreprises belges», précise le président du Sporting d'Anderlecht.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Goûtez au «Plaisir local» à Couthuin

Des pralines, du jus de pommes, du café, de la bière, des tapenades et vinaigrettes, des biscuits mais aussi des bijoux ou encore des produits d’entretien écologiques produits ou fabriqués dans un rayon de 20 kilomètres maximum autour du magasin, c’est ça, «Plaisir local»! Un petit magasin aménagé par la Couthinoise Pauline Mairlot, juste à côté des gîtes «Le Petit Nid» tenus par ses parents à la rue des Fermes. Et c’est d’ailleurs par ces gîtes que l’idée d’ouvrir un magasin de produits locaux et artisanaux est née.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

The Voice Belgique: les favoris survivront-ils aux duels ?

Quarante-huit candidats répartis dans quatre équipes vont devoir s’affronter lors des duels, l’étape charnière de The Voice. Matthew Irons, Slimane, Vitaa et Typh Barrow, les coaches de l’émission, devront se séparer de la moitié de leur équipe. Ils devront dans le même temps tenter de voler deux talents adverses pour se renforcer avant les émissions en direct.

La question se pose toujours de la même manière: qui se retrouvera face aux favoris et ces derniers pourront-ils confirmer?

+ À DÉCOUVRIR ICI